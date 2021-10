Programul va fi zilnic intre orele 08:00 – 14:00, de luni pana sambata, inclusiv.

Cu ocazia acestei actiuni se va organiza o tombola, la care vor avea dreptul sa participe doar persoanele care se vaccineaza pe parcursul acestei actiuni, prin simpla completare a unui tichet. Extragerea castigatorilor va avea loc pe 25 noiembrie iar participantii vor avea sansa sa castige unul dintre cele 50 de premii care constau in telefoane, tablete, produse electro-casnice sau premiul cel mare, un automobil Dacia Duster.

„Este a doua campanie de vaccinare initiata la Dragonul Rosu dupa cea din perioada mai si iunie ce a fost derulata in parteneriat cu Ministerul Apararii Nationale prin unitatea mobila a Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”. Prima campanie de vaccinare a fost un real succes si au rezultat mii de vaccinari. Ne dorim in primul rand sa contribuim la contracararea cresterii rapide a numarului de infectari cu SARS CoV-2 in randul populatiei nevaccinate, sa sprijinim autoritatile si sa asiguram acces facil tuturor celor ce doresc sa se vaccineze.

Dragonul Rosu a fost printre primele unitati private care s-au mobilizat exemplar in prevenirea raspandirii virusului SARS-COV prin igienizarea permanenta a centrului si prin campaniile de informare care recomanda imunizarea pentru a putea reveni impreuna la normalitate. Le multumim, in acest sens, partenerilor de la Directia de Sanatate Publica Ilfov si Prefectura Ilfov pentru sprijinul acordat. Suntem convinsi ca actiunea va avea un impact pozitiv asupra situatiei curente”, declară Catalin Marius Dragota, director operational al centrului comercial.