Meteorologul ANM Oana Păduraru a venit, la Realitatea PLUS, cu cele mai noi vești în ceea ce privește evoluția vremii în perioada următoare:

„Cred ca era timpul sa ajungem si la acest moment, si anume la temperaturi apropiate in sfarsit de cele normale pentru perioada in care ne aflam. Ploile si precipitatiile in general sunt asteptate de mult timp in zona tarii noastre pentru ca a fost o perioada destul de lunga in care acestea au lipsit.

Ana Maria Păcuraru: Teatrul Ciolacu și copiii scoși din Gaza

Am putut vorbi si de seceta si vorbim chiar in continuare de un deficit destul de mare de apa in sol, mai ales in Campia Romana, iar din punct de vedere al transformarilor care vor fi in zilele urmatoare, pe de o parte, din punct de vedere termic noaptea care urmeaza va fi o noapte rece mai ales in depresiuni pentru ca temperaturile vor fi tinde sa ajunga pana la -8 grade, dar acest lucru nu se datoreaza neaparat numai patrunderii de masa de aer rece dinspre latitudini nordice in zona tarii noastre ci si datorita faptului ca la noapte va fi un cer senin in aproape toata tara iar radiatia nocturna va favoriza scaderea valorilor termice destul de mult.

Chiar si in Capitala ne putem astepta ca in zona periurbana sa fie -1 si 0 grade, dar situatia se indreapta putin la sfarsitul saptamanii, vineri sambata si duminica, pentru ca din nou temperaturile vor fi pozitive noaptea in mare parte din tara iar pe timpul zilei, cel putin in jumatatea de vest a tarii, vor fi valori termice apropiate de norme, in timp ce in sud si sud est vor ramane in continuare valori peste cele normale pentru aceasta perioada.

In mod normal ar trebui sa inregistram maxime cuprinse intre 6 si cel mult 13-14 grade in regiunile sudice si minime de la – 3 grade in depresiuni pana la 6-7 grade pe litoral. Daca raportam temperaturile pe care le vom inregistra in zilele urmatoare, si anume maxime intre 7 grade in partea de nord vest si de centru a tarii si 20 si 22 de grade in sud est, iata ca ne situam peste valorile normale inca, pentru aceasta perioada, iar minimele termice vor fi la sfarsitul acestei saptamani cuprinse intre 4 si 12 grade”, a spus meteorologul ANM.

Un constructor țepuit cere ajutor pe rețelele de socializare: „Ce pățesc dacă mă duc și i-o fac bucăți?”