Cele mai cunoscute melodii din lumea jocurilor de noroc

Este vorba despre adrenalină, despre senzațiile trăite pe muchie de cuțit la jocuri precum poker, ruletă, blackjack, sloturi sau pariuri. În același timp, este evident mirajul riscului enorm, dar și al potențialelor câștiguri fabuloase, care pot schimba fundamental viața unei persoane.

De la Viva Las Vegas la Poker Face

Printre cele mai cunoscute melodii legate într-un fel sau altul de gambling nu putem să nu menționăm melodia lui Lady Gaga - Poker Face. Versurile fac referire la jocuri de cărți, la intuiția jocurilor, la distracția și adrenalina caracteristice jocului de poker. Evident, melodia este mai profundă, cu mesaje legate de viață, dragoste, alegeri.

Întorcându-ne mult în trecut, ajungem la regretatul rege al rock & roll-ului Elvis Presley și filmul musical american din anul 1964, Viva Las Vegas. Melodia cu același nume,compusă special pentru film, este adesea asociată distracției la jocuri de noroc, acestui univers fascinant reprezentat de Las Vegas și nu numai.

Interesant este faptul că, la un moment dat, reprezentanții orașului Las Vegas au dorit ca melodia lui Elvis Presley să devină cântecul oficial al localității, însă negocierile financiare nu au avut un rezultat pozitiv.

Jocurile de noroc și experiențele de viață

Nu orice melodie referitoare la celebra locație din Nevada, Statele Unite ale Americii, are legătură cu jocurile de noroc - un exemplu în acest sens fiind Waking up in Vegas, interpretată de Katy Perry.

La polul opus avem cântecul The Gambler al lui Kenny Rogers (un alt cântăreț legendar plecat dintre noi), care spune povestea întâlnirii cu o persoană cu experiență la jocuri de noroc și sfaturile înțelepte pe care acesta le oferă.

O altă melodie celebră este The Winner Takes It All de la Abba. Titlul melodiei este o sintagmă asociată desigur cu jocurile de noroc, adesea rostită spre exemplu la masa de poker - câștigătorul ia totul, există un singur câștigător la finalul jocului. Trebuie să menționăm și Shape of My Heart de la Sting, melodie despre un jucător dornic de a înțelege misterele norocului și ale sorții. Evident, în muzică, adesea tot ceea ce ține de jocurile de noroc este dus la un nivel mai profund.

Legendara trupă Rolling Stones are de asemenea o melodie legată de lumea jocurilor de noroc în primul rând prin denumire - Tumbling Dice. Se pare că, inițial, cântecul trebuia să se numească Good Time Woman, dar Mick Jagger a modificat titlul în ultimul moment.

Distracția caracteristică gamblingului s-a mutat în online

În secolul nostru, cele mai bune jocuri de cazino sunt online, la un click/swipe distanță, adică nu mai este nevoie să mergi în cazinoul clasice, cu atât mai mult în Las Vegas, pentru a te bucura de atmosfera de gambling la ruletă, blackjack sau pacanele online.

Însă, chiar și atunci când consumă astfel de resurse de divertisment online, oamenii asociază de multe ori experiența cu atmosfera din Las Vegas, din cazinouri veritabile, așa cum văd în filme sau ascultă în melodii celebre.

Iată și alte melodii cu legătură cu zona de gambling: Jerry Reed – When You’re Hot, You’re Hot, The Eagles – Desperado, 2 Chainz – Countin, Motorhead - Ace of Spades, Iron Maiden - The Angel and the Gambler, Rolling Stones - Casino Boogie, Bruce Springsteen - Atlantic City, Bob Dylan - Rambling, Gambling Willie, AC/DC - The Jack, Bob Dylan - Lily, Rosemary and the Jack of Hearts, Stephen Stills - Black Queen.