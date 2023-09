Școlile pot fi locuri ideale pentru infecții. Germenii se transmit de la o persoană la altă cu ușurință, deoarece copiii sunt aproape unul de altul, în spații închise, iar echipamentele și alte accesorii de clasa folosite în comun favorizează răspândirea microbilor. Clasele supraaglomerate, contactul cu multe persoane și explorarea diverselor spații din instituție îi predispun pe aceștia la viroze respiratorii sezoniere, boli ale copilăriei, păduchi sau probleme digestive.

Mai mult decât atât, activitatea fizică în sala de sport și la locul de joacă poate duce uneori la răniri accidentale.

Se știe că majoritatea copiilor de vârstă școlară lipsesc mai multe zile pe an de la școală din cauza unei boli sau a unei accidentări. Cu timpul, imunitatea copilului se va dezvoltă față de multe boli infecțioase, dar până atunci, trebuie să fie limitată răspândirea bolii în familie, mai ales dacă sunt și copii mai mici acasă.

Spălarea corectă a mâinilor este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a răspândirii germenilor. Dacă toată lumea ar practica spălarea corectă a mâinilor, întreaga comunitate școlară ar rămâne mai sănătoasă. Un alt factor important este păstrarea copiilor bolnavi acasă. Copiii se pot întoarce la școală, atunci când, fără medicamente, nu au mai avut febră în ultimele 24 de ore și mănâncă și beau în mod normal.

Iată care sunt cele mai comune boli și leziuni care apar la școală.

VIROZE RESPIRATORII - răceli, gripă

Temperaturile din ce în ce mai reci atrag o mulțime de virusuri pregătite să atace sănătatea copiilor. Cele mai frecvente sunt răceală și gripă, dar infecțiile respiratorii pot degenera și în alte complicațîi dacă sunt tratate necorespunzător.

În cazul gripei și al răcelii, prevenirea este factorul cheie. Învățați-va copilul să își țină degetele și mâinile departe de gură, nas și ochi. Să se spale pe mâini frecvent cu apă caldă și săpun.

Puteți opta pentru vaccinul antigripal anual, în funcție de recomandările medicului.

Cel mai bun mod de protejare a copiilor îl reprezintă imunizarea. Există metode naturale de imunizare (suplimente alimentare, alimente, sport) sau vaccinuri. Vaccinul antigripal sezonier trebuie făcut de toți copiii care încep școală, scrie sfatulmedicului.ro.

BOLI ALE COPILĂRIEI

Fiind vorba de boli cu grad mare de contagiozitate și cu o cale de transmitere simplă, pe cale aeriană, bolile copilăriei - varicelă, oreion, pojar, rubeolă, scarlatină - pot fi contractate cu ușurință în colectivități mari.

Pentru unele dintre ele există vaccinuri cu care pot fi imunizați copiii, în timp ce pentru altele este nevoie de luarea unor măsuri terapeutice ușoare la domiciliu în vederea ameliorării simptomelor, atunci când boală se manifestă.

PROBLEME DIGESTIVE - Gastroenterita

Deranjul la stomac sau indigestia este cea mai frecvența problema digestivă la copii. Ea apare în urmă bagarii mâinilor nespălate în gură și introducerii parazitiilor, bacteriilor și a altor agenți patogeni în organism. Învățarea regulilor de igienă la copii este esențială!

Gastroenterita este provocată de o varietate de viruși: rotavirus, norovirus, anumite forme de adenovirus etc. Acești viruși infectează mucoasa tractului digestiv, cauzând dureri de stomac, vărsături și diaree.

Cel mai îngrijorător simptom al gastroenteritei este deshidratarea copilului, asigurați-va că bea cât mai multe lichide.

Gastroenterita se extinde de la un contact apropiat cu cineva care are deja virusul. De asemenea, se poate răspândi prin alimente și băuturi contaminate.

Pentru a evita, copilul trebuie să se spele întotdeauna pe mâini după ce merge la baie și înainte de a mânca. Învățați-va copilul să evite băuturile și mâncarea în comun cu altcineva, folosirea acelorași ustensile de alimentație, și să mănânce întotdeauna de pe suprafețe curate.

CONJUNCTIVITA

Conjunctivita este o infecție foarte contagioasă la ochi. Aceasta se extinde cu ușurință de la un copil la altul în mediul școlar.

Copilul dumneavoastră are simptomele conjunctivitei dacă are ochii „roșii”, cu vase de sânge, are o secreție galbenă sau verde ochi, și s-a trezit cu pleoapa la un ochi sau ambii ochi „lipită” și cu exces de secreție. Copilul poate , de asemenea, să prezinte mâncărime la nivelul ochilor, senzație de arsura și sentimentul că ceva este în ochi.

Conjunctivita necesită, de obicei, antibiotice oftalmologice sub formă de picături sau unguent pentru a accelera vindecarea și a preveni răspândirea acesteia la alți copii. Medicul va stabili tratamentul adecvat.

Conjunctivita se previne similar cu prevenirea oricărei boli contagioase. Asigurați-va că școlarul știe tehnică corectă de spălare a mâinilor, și o face în mod frecvent, și știe să evite atingerea ochilor, notează institutiimedicale.ro.

INFECȚIA STREPTOCOCICA A GÂTULUI

Virusurile sunt cauza cea mai frecventă a gâtului inflamat la copii. Durerea în gât apare des din cauza streptococilor din grupa A. Inflamarea virală a gâtului are de obicei și alte simptome respiratorii, cum ar fi curgerea nasului.

Infecția în gât cu streptococi are, de obicei, simptome de durere în gât, febra mare și dureri de cap. Infecțiile de gât provocate de streptococi sunt foarte contagioase și se raspandesc cu ușurință în sălile de clasa, provocând foarte multe infecții în fiecare an.

Lăsată netratată, infecția streptococica a gâtului poate provoca complicațîi, inclusiv febra reumatică care poate afecta în mod permanent inima copilului. Deci, este important să se obțînă o cultură din gât și dacă testul este pozitiv, să se trateze infecția copilului cu antibiotice (bineînțeles, la recomandarea medicului).

Pentru prevenirea infecției în gât cu strptococi, învățați-va copilul să evite contactul cu cineva care are o durere în gât și să se spele pe mâini frecvent, de asemenea, să nu împartă băuturi, ustensile de alimentație, sau periuțe de dinți.

IMPETIGO

Impetigo este o infecție a pielii cauzată tot de streptococii din grupa A. Că și infecția streptococica a gâtului, impetigo este foarte contagioasă. Impetigo este una dintre cele mai frecvente infecții cutanate la copii. Această provoacă răni sau vezicule pe față, gât și mâini, de obicei, pe pielea care este deja iritată.

Igienă bună este factorul cheie pentru prevenirea impetigo. Această include și dezinfectarea foarte bună a tăieturilor, abraziunilor și a altor iritații ale pielii. Copilul trebuie învățat să nu zgârie erupțiile cutanate și nici mușcăturile de insecte. Spălarea corectă a mâinilor ajută la prevenirea răspândirii streptococilor, ceea ce va ajută la prevenirea atât a impetigo, cât și infecției streptococice a gâtului.

PĂDUCHI

Păduchii încă mai sunt o problema medicală de actualitate în unele zone și școli din țară. Factorii de risc îi reprezintă școlile suprapopulate și igienă precară de acasă.

Atunci când copiii au păduchi, ei trebuie izolați și supuși tratamentelor ambulatorii de îndepărtare a lor și a ouălor pe care le depun.

Toți membrii familiei trebuie verificăți de păduchi, pentru că aceștia se raspandesc cu repeziciune.

Infestările cu păduchi sunt cele mai frecvente la copiii în vârstă de 3 până la 11 ani. În cazul în care copilul dumneavoastră are păduchi, această nu înseamnă că nu i-ați oferit o igienă corectă, ci doar că a venit în contact cu cineva care a are păduchi. Copiii de această vârstă se joacă frecvent împreună, implicând un contact direct.

Pentru a va proteja familia, învățați-va copilul cum trebuie prevenită infestarea, să evite contactul cap-la-cap și să nu împartă cu nimeni pălării, căști, accesorii de par, prosoape, sau orice alte obiecte personale.

LEZIUNI ÎN SALA DE SPORT ȘI LOCUL DE JOACĂ - răniri, accidentări



Leziunile pe terenul de joacă sau în sala de sport apar des la copiii cu vârste mai mici de 14 ani. Leziunile cele mai întâlnite includ fracturi, tăieturi, contuzii, entorse, și luxații. Cele mai multe accidente se produc la locurile de cățărare în comparație cu alte tipuri de echipamente de joacă. Învățați-va copilul să urmeze regulile din sala de sport și informați-va despre cum sunt supravegheați copiii când folosesc echipamentele.

LEZIUNI LEGATE DE GHIOZDAN

Leziunile sunt un alt aspect de considerat odată cu reînceperea școlii. Leziunile cauzate de ghiozdan afectează mulți copii în fiecare an. Ghiozdanul este util pentru transportul manualelor, al rechizitelor, al echipamentului de sport și pentru mâncarea de la școală, dar trebuie respectate câteva reguli.

Purtarea ghiozdanului într-un mod necorespunzător poate provoca dureri de spate, durereri de gât și umăr supraîncărcat. Poate bloca irigarea corectă cu sânge, ceea ce, va provoca o senzație de amorțeală, furnicături și slăbiciune la nivelul brațelor și mâinilor.

Un ghiozdan ar trebui să cantareasca maxim 10% din greutatea corporală a unui copil. Aveți posibilitatea să utilizați cântarul de baie pentru a verifică. Se cântărește întâi copilul fără ghiozdan, apoi își pune ghiozdanul și se cântărește din nou.

De asemenea, copilul trebuie întotdeauna să poarte ambele bretele de umăr pentru a distribui uniform greutatea. Cumpărați un rucsac ușor, cu bretele late și spate căptușit. Dacă doriți puteți să cumpărați și rucsac cu roți, dar de foarte multe ori copilul ajunge de fapt să îl poarte tot în spate, având în plus și greutarea structurii cu roți.