Cel puţin nouă persoane au fost ucise marţi în bombardamente ale armatei ruse în estul şi sudul Ucrainei. Autoritățile locale din Popasna, Harkov și Zaporojie au făcut publice bilanțurile parțiale.

În oraşul Popasna, trei civili au fost ucişi între dărâmăturile unui imobil lovit într-un bombardament.

„Se adăposteau de rachete ruse într-un beci, iar imoblul a fost atins”, a anunţat guvernatorul regiunii Lugansk, Serghii Gaidai.

Imagini cutremurătoare cu distrugerile lăsate de bombele rușilor din ultimele zile au fost publicate

Video from a military arm of Russian-allied separatists in the self-proclaimed "Luhansk People\"s Republic" shows the destruction of a village in the Luhansk Oblast\"s Popasna region. pic.twitter.com/jcbp3RoJTy