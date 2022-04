Războiul început de Rusia a fost devastator și în Cernihiv, în nordul Ucrainei. Cifrele morții vorbesc de la sine. Primarul orașului a anunțat vineri că la Cernihiv sunt 80-95 de mii de oameni, de trei ori mai puțini câți trăiau înainte. Până pe 24 februarie, ziua în care Putin a dat ordinul de atac, în Cernihiv trăiau 285-290.000 mii de oameni.

Aproximativ 700 de oameni au fost uciși în urma bombardamentelor rușilor, a anunțat primarul Cernihiv, Vladislav Atroșenko. Acesta a mai anunțat că zeci de cadavre găsite nu pot fi încă identificate, din păcate.

Despre cei care au murit în Cernihiv, primarul spune că nu poate da decât „o cifră aproximativă - aceasta este 700 de persoane . Este o combinație de militar și civil. În plus, sunt 70 de cadavre neidentificate pe care nu le putem identifica cine sunt acești oameni”.

„În plus, cel mai rău lucru este că sunt vreo 40 de persoane dispărute. Nu există dovezi că ar fi murit”, a mai spus Atroșenko și a explicat că este posibil ca trupurile celor dispăruți să fi ars în cenușa bombardamentelor: „dacă oamenii stăteau pe o rază de 40-50 de metri de o bombă aeriană, s-au ars în cenușă, iar trupurile lor nu mai există”, scrie Unian.net.

Potrivit jurnaliștilor străini, după retragerea rușilor au fost descoperite cel puțin 400 de morminte noi, în care au fost îngropate numai persoane identificate. Mulți oameni în vârstă și copii se numără printre cei dispăruți.

