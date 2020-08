Cea mai grea perioadă pentru bolnavii de Covid, de la debutul pandemiei. Avertismentul teribil al medicilor

Medicii infecționiși atrag atenția că, din această toamnă, lupta cu noul coronavirus va fi și mai crâncenă, iar cazurile grave ar putea crește și mai mult.

"Daca avem ghinionul sa ne infectam in acelasi timp si sa avem 2 afectiuni, adica si gripa, si covid, cu siguranta vom face o forma care va fi severa", spune Adrian Marinescu, medic infecținist Institutul Matei Balș.

Medicii ne recomanda sa fim foarte atenti la simptomele pe care le avem, de exemplu oboseala, lipsa mirosului si gustului ne orienteaza catre noul coronavirus . Mai grav este insa ca bolnavii de gripa au aceleasi simptome cu noul tip de virus.

"Mai ales in raport cu cei mici. In momentul in care exista o simptomatologie, primul lucru pe care-l facem este sa nu-l trimitem la scoala, deci trebuie sa existe izolarea, pana ne lamurim despre ce este vorba. Asta este valabil pentru cei mici, dar si pentru adulti", mai spune Marinescu.

Anul acesta, vaccinarea împotriva gripei începe mai devreme, la jumătatea lunii septembrie. Mulți însă sunt în continuare împotriva vaccinarii.

Potrivit autorităților, primele dozele de vaccin vor ajunge în cabinetele medicilor de familie la jumătatea lunii septembrie.

Ministrul Sănătății a anunțat că va distribui un număr dublu de doze față de anul trecut, mai exact trei milioane.