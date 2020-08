Cea mai controversată dispariție: Unde e Codruț Marta

Codruț Marta era depozitarul unor informații extrem de sensibile. El ar fi știut în detaliu cum era structurată una dintre cele mai bine organizată grupări de evaziune fiscală: Grupul de la Monaco. Despre acest grup se spune că ar avea tentacule la cel mai înalt nivel al statului roman.



”Pentru foarte multă lume a fost foarte important ca Marta să dispară. Nu neapărat omorât. Să dispară pur si simplu din schema din tot jocul asta. Marta era depozitarul unor informatii extraordinar de valoroase, de puternice, retele intregi de bani care ajungeau prin retelele lui Blejnar, bani care se imparteau catre sectorul politic, bani care se duceau catre zona oamenilor de afaceri, catre mafie, mafie transnationala. Deci aici vorbim de niste bani asa la care... ce se aude in Romania e nimic”, a spus Bogdan Comaroni, jurnalist.



MARTA este considerat deținatorul secretelor afaceristilor controversati care alcatuiesc „grupul de la Monaco”. Din această grupare ar face parte milionari și oameni din fruntea unor instituții importante ale statului român cum ar fi Dragoș Dobrescu, Florian Walter, Puiu Popoviciu sau fugarul ascuns în Israel, Elan Schwartzenberg.

”Oamenii sunt nebuni de legat, 1 la mână. 2 e categoria precisă în care se repetă o minciună. abominabilă ce la un moment dat primeste valoare, greutate de adevar. Codruţ a fost, este şi va fi prietenul meu. Sper că este foarte bine unde este el acum. Nu am avut niciun diferend niciodată”, a spus ELAN SCHWARTZENBERG.



Coincidență sau nu, Elan SCHWARTZENBERG este ultimul om despre care se spune că l-a văzut în viață pe Codruț Marta. Imediat după dispariția fostului șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, presa a vehiculat informații din anchetă potrivit cărora amprentele și ADN-ul lui Marta au fost descoperite pe un pahar din locuința lui Schwartzenberg.



”Exista dovezi concrete asupra existentei lui bine merci, poate dl Codruț, gândesc, nu e sarcina mea să emit soluții. Poate dl Codrut a primit o informatie punctuala ca a doua zi dimineata urmeaza sa fie luat de acasa. Si s-a gandit ca poate e mai bine sa continue in alta parte decat sa se intoarca acasa”, a declarat ELAN SCHWARTZENBERG.



De-alungul timpului multe nume sonore, printre care Scwhartzenberg și Blejnar au fost audiate în dosarul dispariției lui Marta. S-au făcut inclusiv deshumări într-un cimitir din Pipera la cererea procurorilor DNA. De acolo au fost preluate rămășițe osoase pentru a fi expertizate. Principalul suspect în dispariția lui Marta este însă tot Elan Schwartzenberg, fugit din țară în urma cercetării într-un alt dosar. Într-un denunț bombă făcut la DNA, Alina Măgureanu, fosta noră a fostului șef SRI, Virgil Măgureanu, a povestit procurorilor că în 2016 a participat la o discuție între mai mulți membri ai grupului de la Monaco în care se vorbea despre executarea lui Codruț Marta și îngroparea acestuia într-o pădure. Mort sau doar fugar bine ascuns, Codruț Marta le e mai comod unora decât dacă ar fi în fața anchetatorilor.