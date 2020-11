CE trebuie să știi despre masca de protecție. Răspunsuri la cele mai întâlnite întrebări oferite de medicul Radu Țincu

"Mastile chirurg sunt superiopare celor textile. Trebuie sa le dam o perioada de timp sa se aeriseasca, dupa care le putem folosi, dupa cateva zile. Cele textile au avantajul ca pot fi spalate si apoi reutilizate chiar a doua zi", a explicat medicul.

Potrivit lui Radu Tincu, masca chirurgicala nu mai este utila dupa patru ore, fapt pentru care ar trebui schimbata.

Daca sunt persoane care nu isi permit sa faca acest lucru - si aici vorbim despre categoriile vulnerabile - ar trebui ca autoritatile sa vina in sprijinul acestor persoane, mai spune medicul.

Intrebat cand ar putea sa fie vizibile efectele masurilor restrictive care intra in vigoare chiar astazi, medicul a raspuns: "Dupa 2-3 saptamani de la instituire masurilor sanitare restrictive trebuie sa se vada primele efecte. (...) Prima data ar trebui sa se vada incetinirea ritmului de imbolnavire. (...) Efectele vor fi diferentiate. In orasele cu rata mare de incidenta, primele efecte ar putea aparea la 3-4 saptamanini (de la intrarea in functiune a restrictiilor - n.r)", a aratat Radu Tincu.