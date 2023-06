Cum afli dacă nitriții sunt dăunători sau nu pentru tine?

Nitrați naturali se găsesc în fructe, legume și cereale, fiind capabili să prevină formarea de nitrozamine, lucru dăunător în această ecuație. Nitrozaminele sunt utilizate în fabricarea produselor cosmetice, pesticidelor, produselor din tutun și cauciuc. Produsele alimentare le mai preiau din aer și îngrășămintele din sol. De asemenea, nitrozaminele se dezvoltă atunci când nitriții ajung în acidul din stomac. Temperaturile ridicate și prăjirea cresc potențialul toxic al nitrozaminelor.

Fructele, legumele și cerealele care sunt în mod natural bogate în nitrați pot oferi mai multe beneficii pentru sănătate, în special relaxarea vaselor sanguine și îmbunătățirea fluxului sanguin. Acești nitrați nu ajung să fie nocivi datorită vitaminei C din fructe și legume, care previne în mod natural formarea nitrozaminei, iar acesta este unul dintre numeroasele motive pentru care este mult mai bine să consumi fructe și legume decât carne conservată.

Știați că? Nitrații sunt adesea prescriși pentru persoanele cardiace? Nitroglicerina este cel mai frecvent utilizat nitrat ce ajută la relaxarea vaselor de sânge și alinarea durerii în piept.

Cele mai bogate legume în nitrați naturali sunt țelina, sfecla, pătrunjelul, prazul, andivele, varza și feniculul.

Motive pentru a evita nitrații și nitriții

Așa cum am văzut deja, evitarea nitraților și nitriților este necesară pentru a împiedica formarea nitrozaminelor. Însă mai există alte câteva motive serioase pentru care trebuie să avem grijă cu nitrații și nitriții din produsele alimentare și carnea prelucrată.

1. Nitrații pot cauza cancer pancreatic

Studiile au arătat că ar putea exista o relație între nitrații care se găsesc în carne și cancer, ținând cont de faptul că boala canceroasă este legată de dietă. Cercetările au fost efectuate pentru a înțelege relația dintre consumul de alimente procesate și cancerul pancreatic. Organizația Mondială a Sănătății a arătat recent că nitrații sau nitriții pot duce la formarea substanțelor cauzatoare de cancer. De asemenea, raportul arată că peste 34.000 dintre decesele prin cancer sunt cauzate de consumul ridicat de carne procesată.

2. Nitrații pot fi legați de Alzheimer și diabet

Cercetătorii au descoperit că nitrozaminele pot provoca diabet zaharat, dar conduc și la ficat gras și obezitate. Studiile au concluzionat că expunerile la contaminanții din mediu și la produsele alimentare ce conțin nitrozamine pot avea ca rezultat degenerarea funcției cerebrale și apariția rezistenței la insulină, ceea ce sugerează că printr-o bună detectare a expunerii la nitrozamine și eliminarea acestora se poate reduce riscul de Alzheimer și diabet.

3. Nitrații îți pot afecta copilul

Prea mulți nitrați sau nitriți pot provoca o afecțiune cunoscută sub denumirea de methemoglobinemia sau „sindromul copilului albastru”. Methemoglobinemia este o tulburare de sânge în care o cantitate anormală de methemoglobinemie (o formă de hemoglobină) este produsă în organism. Cei care suferă de această problemă au probleme cu hemoglobina, care nu poate elibera în mod eficient oxigenul. Bebelușii pot contracta această problemă din apa potabilă contaminată și din produsele alimentare bogate în nitrați. Potrivit unui articol publicat de U.S. National Library of Medicine, copiii cu vârste sub 6 ani ar trebui să evite aceste alimente.

Cum te ferești de nitrați și nitriți?

1. Evită carnea procesată

Aici includem orice tip de carne care a fost afumată, sărată sau care conține conservanți. Exemplele cele mai frecvente care ar trebui evitate sunt șunca, baconul, pastrama, salamul, hot-dogul și cârnații. Dacă nu poți evita aceste tipuri de carne, alege totuși o carne organică, proaspăt preparată, de la animale hrănite cu iarbă, sau pește sălbatic.

2. Consumă fructe și legume organice

Fructele și legumele conțin fitonutrienți și antioxidanți care pot ajuta la prevenirea inflamației și reducerea riscului de cancer. Chiar dacă nu este întotdeauna convenabil sau accesibil să consumi legume și fructe organice, acest lucru este esențial datorită reducerii consumului de pesticide, care se adaugă substanțelor cauzatoare de cancer. De asemenea, nitrații se găsesc și în îngrășăminte. Chiar dacă nitrații din legume nu ar trebui să fie o problemă deoarece vitamina C previne formarea nitrozaminelor, alegerea variantei organice te ajută și mai mult la evitarea problemelor. Legumele recomandate pentru consum, cu cantități mai mici de nitrați decât majoritatea, includ roșii, sparanghel, cartofi dulci, dovlecei, vinete, usturoi, ceapă, ardei, fasole verde, ciuperci și mazăre.

3. Filtrează apa

Nitrații se găsesc, de asemenea, în apa potabilă. Cu toate că sistemul public de apă conține anumite filtre și tratamente speciale care ar trebui să facă apa potabilă, e nevoie de unele filtre suplimentare pentru prevenirea consumului de bacterii și alți contaminanți, precum nitrații.

Când vine vorba despre nitrați și nitriți, sursa contează

Organizația Mondială a Sănătății consideră că este nevoie de aproximativ 15 grame de nitrat de sodiu pentru a fi intoxicat, iar simptomele sunt greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, confuzie, convulsii și chiar comă. Nitrații pot provoca, de asemenea, dureri de cap, înroșirea feței, amețeli, hipotensiune arterială și amețeli.

Concluzionând, nitriții și nitrații nu sunt neapărat răi, ci este vorba mai degrabă despre sursa lor. Consumul de alimente procesate este în mod clar o alegere greșită, iar alimentația organică este alternativa cea mai potrivită, mai ales atunci când include fructe și legume. De aceea, se recomandă porții mici de carne organică, iar un truc interesant spune să folosești carnea ca pe un „condiment”, în timp ce pe farfuria ta se află mai multe fructe și legume.

SURSA