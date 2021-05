Ioana Mihăilă: "Ministerul Sănătăţii a cerut deja spitalelor un punct de vedere referitor la posibilitatea de a-şi dezvolta circuite separate pentru pacienţi COVID şi non-COVID. Am solicitat direcţiilor de sănătate publică tocmai să ofere asistenţa acestor spitale, astfel încât, cât de repede este posibil, ele să revină la un număr mai mare de paturi non-COVID şi fiecare spital, atunci când poate, să solicite reducerea numărului de paturi COVID şi primirea pacienţilor non-COVID".

Ministrul a anunţat totodată că luni a primit o solicitare de la Spitalul Foişor pentru primirea pacienţilor non-COVID şi a căzut de acord în acest sens cu şeful DSU, Raed Arafat, să ia în considerare acest aspect, scriu jurnaliștii de la Agerpres.



Ioana Mihăilă: "Astăzi am primit o solicitare de la Spitalul Foişor prin care aceştia solicitau tocmai revenirea şi primirea pacienţilor non-COVID în structură. Am avut o discuţie cu domnul Arafat şi am convenit împreună să solicităm Spitalului Foişor tocmai să solicite asistenţă Direcţiei de Sănătate Publică pentru a trece înapoi la forma de spital care îngrijeşte pacienţi non-COVID. (...) Nu ştiu câţi bolnavi de COVID mai sunt la Foişor, dar, conform solicitărilor transmise, există în terapie intensivă un pacient COVID la Foişor".