“Am făcut un test pentru că urma să fac o filmare și era normal ca toată echipa să se testeze. La trei zile după rezultatul pozitiv, am avut o seară în care am avut niște simptome destul de dificile. Am avut febră, m-a durut capul, am avut niște dureri musculare. Tot vârful acesta a durat 24 de ore”, a declarat Horia Tecău la un post de televiziune.

Tecău are în palmares două titluri de Grand Slam în proba de dublu: Wimbledon 2015 și US Open 2017.

Citește continuarea pe realitateasportiva.net.