"Aceasta este o cerinta care nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia noastra actuala. Cata vreme vaccinarea este o chestiune absolut bazata pe consimtamantul persoanei, a impune astfel de conditii este categoric, categoric nu ca excesiv, este dincolo de lege. Acum, intrebarea e cati dintre cei care sunt in astfel de situatii vor avea curajul sa-si dea angajatorii in judecata, pentru ca daca este un angajator privat, nici nu exista alta solutie", a declarat Renate Weber, duminica seara, la un post TV.

Ea a dat ca exemplul institutia Avocatului Poporului, unde personalul nu a fost obligat sa se vaccineze, singurii care s-au imunizat fiind cei care au dorit.

Weber a afirmat de asemenea ca institutia pe care ca o reprezinta a primit un numar mare de petitii din partea unor oameni care s-au plans ca, dupa o perioada de izolare din cauza COVID-19, au fost obligati de angajator sa prezinte un test negativ pentru SARS-CoV-2, facut pe banii angajatilor.