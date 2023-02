Operatori privaţi ar urma să le consolideze şi să le reintroducă în circuitul civil.



"Pentru a grăbi consolidarea clădirilor cu risc seismic care se află în patrimoniul municipalităţii şi care nu pot la final de restaurare să aducă vreun beneficiu administraţiei, nu pot fi utilizate pentru o clădire administrativă, acestea pot fi date în concesiune pentru operatori privaţi, care pe banii lor să le consolideze şi apoi să reintroducă în circuitul civil, în funcţie de destinaţia respectivă. Municipalitatea câştigă de două ori: odată pentru că nu investeşte bani în clădirea respectivă şi îşi atinge scopul, consolidarea, şi doi - redevenţa care se poate primi de pe urma acestei concesiuni de lucrări publice. (...) Pentru a vedea dacă o asemenea concesiune este, în primul rând, viabilă şi piaţa privată doreşte să intervină într-un asemenea proces, trebuie gândit un proiect-pilot iniţial, prin care să vedem care este apetitul pieţei în acest tip de investiţii", a declarat viceprimarul, pentru Agerpres.



El a menţionat că a semnat miercuri un acord de principiu, astfel încât municipalitatea să îşi dea acordul în vederea consolidării pentru toate imobilele în care deţine cote părţi.



"Ca premieră, astăzi am semnat un acord de principiu, prin care i-am solicitat directorului AFI ca în toate imobilele unde noi avem cote părţi, indiferent cât de mici sunt, să dăm acordul de principiu asociaţiei de proprietari sau colocatarilor pentru consolidare, ca să nu mai aştepte după noi pentru un acord, să-l dăm de drept", a explicat Bujduveanu.



Viceprimarul a pledat şi pentru varianta exproprierilor în situaţiile în care există coproprietari care nu vor să îşi dea acordul în vederea consolidării.



"Dacă există clădiri care nu se pot reabilita din cauza blocajelor pe care le creează anumite persoane care nu doresc consolidarea pe diferite considerente, atunci aceste blocaje trebuie depăşite, în limitele legii, şi avem instrumentul exproprierilor pe care l-am putea folosi. Hanul Solacolu l-am expropriat tocmai în ideea de a-l consolida şi de a-l restaura şi pune în siguranţă - un exemplu concret", a menţionat el.



Într-o postare pe Facebook, Stelian Bujduveanu a anunţat că se reiau lucrările de consolidare pentru zece imobile din Bucureşti, iar alte 16 clădiri vor intra în lucru etapizat, din această primăvară.



"Unul din principalele obiective pentru care Partidul Naţional Liberal Bucureşti a solicitat primarului general, pe 27 ianuarie 2023, soluţii imediate este consolidarea clădirilor cu risc seismic. Pe 30 ianuarie 2023, la scurt timp după acest demers, am solicitat Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) să grăbească procesul de punere în siguranţă a clădirilor cu risc seismic. Astăzi am fost şi în teren, însoţit de domnul Răzvan Munteanu, directorul AMCCRS", a scris viceprimarul.



Cele zece imobile de locuit şi clădiri administrative la care se vor relua lucrările în primăvară sunt situate în centrul Capitalei.



La trei clădiri situate pe Bd. M. Kogălniceanu 30, Calea Victoriei 22 - 24 şi Strada Pictor Ştefan Luchian, lucrările sunt finalizate în proporţie de 10% şi vor fi reluate procedurile de proiectare şi execuţie.



La patru clădiri situate pe străzile Biserica Enei 14; Blănari 2; Ştirbei Vodă 20; Vânători 17, lucrările sunt finalizate în proporţie de 70%. Pentru acestea se vor organiza, în scurt timp, proceduri de atribuire a contractelor de continuare a lucrărilor.



La clădirea situată pe Strada Franceză nr. 30, lucrările sunt finalizate în proporţie de 95%. Imobilul va fi recepţionat chiar din această primăvară.



Clădirile situate pe străzile Blănari 6, 8, 10 şi Spătarului 36 au fost finalizate şi sunt în faza de recepţie.



Totodată, 16 imobile de locuit şi clădiri administrative cu risc seismic vor intra în execuţie, etapizat, în anul 2023:

12 clădiri sunt în faza avansată de proiectare, printre care cele situate pe Calea Moşilor 82, Mihai Vodă 13, Str. Dianei 2, Str. Franceză 32, Str. Schitu Măgureanu 3, Str. Baltagului 17; pentru trei clădiri au fost emise autorizaţii de construire - Calea Victoriei 101A şi B, Carol I 63, B-dul N. Bălcescu 32-34, iar pentru clădirea din Str. Boteanu 3A-3B s-a intrat în stadiu de licitaţie.