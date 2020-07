Ce se va întâmpla în toate benzinăriile din țară - Ministrul a cerut asta explicit

Managerii staţiilor de alimentare trebuie să îşi înţeleagă rolul şi niciunei persoane nu trebuie să i se permită accesul dacă nu are mască de protecţie, afirmă ministrul Muncii, Violeta Alexandru.



"Managerii staţiilor de alimentare trebuie să îşi înţeleagă rolul, niciunei persoane nu trebuie să i se permită accesul dacă nu are mască de protecţie. Măştile trebuie poziţionate pe rafturile de la intrare. Soluţiile de dezinfecţie trebuie să fie la îndemână şi ceea ce este cel mai important în incinta staţiilor de alimentare nu trebuie permis accesul prea multor persoane pentru că se formează aglomeraţie şi la case şi în zona de mâncare. Managerii acestor staţii au responsabilitatea prezervării sănătăţii celor care intră în incintă, fiecare dintre noi are responsabilitatea să se protejeze şi să îi protejeze pe cei din jur", a precizat, duminică, ministrul într-un mesaj video pe Facebook.



Aceasta a arătat că, la întoarcerea de pe Litoral către Bucureşti, la benzinării se formează cea mai mare aglomeraţie şi a îndemnat oamenii să poarte măşti.



"Trebuie să purtaţi măşti la intrarea în staţia de alimentare, trebuie să vă dezinfectaţi şi trebuie să urmăriţi în ce măsură în interior se formează aglomeraţie şi să evitaţi să intraţi dacă această aglomeraţie există", a mai spui Violeta Alexandru.