Ce se întâmplă în corpul tău când strănuţi

Cu totii suntem foarte familiarizati cu stranutul, aceasta reactie puternica a organismului, pe care adesea nu o putem impiedica atunci cand apare. Aceasta se intampla pentru ca stranutul este un reflex al corpului. Atunci cand nasul devine iritat, se incearca o curatare automata a cailor respiratorii. In spatele unui stranut care nu dureaza mai mult de 1-2 secunde se afla un mecanism precis. Atunci cand mucoasa nasului intra in contact cu diversi factori iritanti, precum polen, fum, praf, sau se irita din cauza unei raceli, organismul reactioneaza prompt. In primul rand, muschii pieptului comprima plamanii, ceea ce rezulta intr-o propulsare a aerului din acestia. In acel moment, deschizatura dintre gat si gura se inchide, iar aerul este eliminat pe nas, sub forma unui stranut, cu viteza uimitoare de 200 km/h!

Atunci cand stranuti, automat inchizi ochii, ceea ce a generat o legenda urbana care spune ca daca ai tine ochii deschisi in timpul unui stranut, acestia ar iesi din orbite. Medicii infirma acest mit, totusi, spunand ca nu ar fi nici pe departe atat de dramatic rezultatul, ci doar ar fi o senzatie neplacuta.