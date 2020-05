Ce se întâmplă cu festivalurile în acest an? Șanse ZERO să fie organizate în aceeași formulă

Un nou capitol din marile festivaluri, acolo unde tinerii petreceau până dimineața, nu va mai fi posibil în acest an. Cel puțin nu cu participarea a sute de mii de persoane.

”Nici Untold, nici festivalul de film Transilvania, jazz in the parc, nici Electric Castle nu sunt oficial anulate. Înca mai exista timp in vederea organizarii lor. Ce pot sa recunosc avand in vedere situatia mondiala sunt aproape 0 sanse sa fie org cu formele consacrate cu atatea persoane.

Deși primarul Emil Boc e optimist și spune că aceste festivaluri ar putea fi totuși organizate într-un număr restrâns, e de văzut cum ar fi posibilă selecția participanților din moment ce pentru unele concerte biletele s-au epuizat în doar câteva ore. Iar organizatorii încă așteaptă vești de la autorități.

Vestea bună e că cei care și-au cumpărat deja bilete nu pierd banii.

Cât privește Festivalul Internațional de Film „Transilvania”, acesta ar putea fi organizat în luna august cu un număr maxim de persoane stabilit de autorități.

Recent, Guvernul a sugerat că ia în calcul ca spectacolele să fie reluate de la mijlocul lunii iunie în aer liber, cu participarea a cel mult 400 de persoane. În schimb, festivalurile mari, la care participă mai mult de 1.000 de persoane, ar putea fi interzise, printr-o lege specială, până la finalul lunii august 2020.