Horoscopul weekendului 22-24 septembrie 2023 vine cu influente astrale puternice, pline de schimbare si transformare. Cu sezonul Fecioarei in desfasurare, este posibil sa fi avut o perioada agitata si analitica, dar la finalul saptamanii, te asteapta un nou inceput cu intrarea soarelui in zodia Balantei. Aceasta zodie echilibrata si inteleapta iti va aduce o veselie si o stabilitate binevenite, oferindu-ti ocazia de a te concentra pe restabilirea echilibrului in viata ta.