Într-o zi din timpul săptămânii, între orele 8 și 10 dimineața, trenurile metroului circulă cu diferențe de minimum 10 minute între ele, pe cea mai aglomerată magistrală, și anume Berceni-Pipera.

La fel și între 5 și 7 după-amiaza, conform unei monitorizări făcute de Europa Liberă. Iar călătorii de pe alte magistrale așteaptă și câte 15 minute.

Până în luna iunie, trenurile de metrou circulau în medie o dată la 4 sau 5 minute pe traseele mai aglomerate. Însă totul s-a schimbat în momentul în care compania franceză Alstom, cea care asigură mentenanța metroului bucureștean, a anunțat că

„Ia în considerare suspendarea progresivă a serviciilor de mentenanță a flotei de metrou în luna iulie, dacă Metrorex nu achită facturile restante, a căror valoare totală este echivalentă unui an de servicii prestate.”



În luna iunie, președintele Alstom pe Europa, Gian Luca Erbacci, a declarat că Metrorex datorează companiei peste 33 de milioane de euro, sumă ce corespunde unui an de plăți restante. Pentru că suma nu a fost achitată, multinaționala a decis ca din 11 iulie să nu mai asigure service-ul tuturor celor 82 de trenuri, ci doar mentenanța a 39 de garnituri, cele mai noi dintre ele.



Contractul dintre Alstom și Metrorex pentru mentenanță a început în 2004, cu o durată de 15 ani. Iar după această perioadă, între 2019 și 2021, au fost semnate doar înțelegeri anuale, perioadă în care s-au desfășurat procedurile unei noi licitații. La sfârșitul anului trecut, Metrorex a anunțat că a desemnat tot compania Alstom pentru un alt contract de 15 ani pentru operațiunile de mentenanță. Astfel, în baza noii înțelegeri, Alstom va asigura mentenanța până în 2037.



Însă explicația pentru această situație pleacă de la bani și de la modul cum sunt calculate plățile din 2011, potrivit jurnaliștilor de la Europa liberă. De atunci, documentele semnate în 2004 au fost renegociate. Metrorex și Alstom Transport România au căzut de acord să semneze un amendament la contractul în vigoare privind întreținerea întregii flote de trenuri de metrou. Practic se stabilea că la orice kilometru parcurs de orice tren - fie vechi, fie nou și în garanție - Metrorex trebuia să achite o sumă către Alstom.



„Serviciile de mentenanță prestate și recepționate se facturează lunar către Metrorex la un preț unitar de 3,69 euro/tren km, valoarea totală a acestora fiind calculată în funcție de numărul kilometrilor parcurși în serviciul comercial de către aceste trenuri”, reiese din documentele obținute de Europa Liberă de la Metrorex.



În noul contract, de la finalul anului 2021, încheiat între Alstom și Metrorex, tarifele sunt modificate, dar se menține modul de calcul la kilometru: Prețul pentru trenurile vechi realizate este de 30,9 lei/km, adică peste 6 euro/km. Iar prețul serviciilor standard de mentenanță pentru trenurile noi este de 16 lei/km, exclusiv TVA.



Și cum fiecare zi de lucru la Metrorex are 18 ore, iar un tren vine la 7 minute zilnic, rezultă că pe o singură magistrală, care are în medie o distanță de peste 15 kilometri, costul privind mentenanța ajunge la peste 20.000 de euro pe zi.



Iar soluția ca acest contract de mentenanță să nu mai fie vinovat pentru aglomerația din stații este, potrivit Europaliberă, ca Metrorex să aibă prevăzute, în prima parte a fiecărui an, sumele în buget. În ultimul deceniu, sumele au fost prevăzute de Ministerul Transportului de-abia în anul următor. Astfel, Metrorex are bani să plătească mentenanța dintr-un an de-abia în anul următor. Așa cum s-a întâmplat și în 2022.



Potrivit Europa Liberă, Conducerea Metrorex a comunicat că îşi va plăti datoriile către Alstom la rectificarea bugetară din această lună. Informațiile de la Ministerului Transporturilor arată că, la rectificarea din această lună, ministerul condus de Sorin Grindeanu va primi două miliarde de lei, iar 150 de milioane vor fi acordate Metrorex pentru plata mentenanței.