Pe lista celor care nu au nicio datorie se află Kelemen Hunor, Bogdan Aurescu, Cătălin Predoiu, Vasile Dîncu, Alexandru Rafila, Gabriela Firea, Lucian Romașcanu și Virgil Popescu.



Dar tot printre cei care nu trebuie să se gândească la creșterea ROBOR sunt miniștri cu credite în euro. Chiar Nicolae Ciucă a evitat un credit în lei și a împrumutat 100.000 de euro pe care s-a obligat să-l returneze în 5 ani.

Viceprim-ministrul Sorin Grindeanu are, de asemenea, un credit în euro de 52.400 euro scadent în 2035.

Barna Tzaczos, ministrul Mediului, a reușit să evite banca și a făcut un împrumut de 300.000 de lei de la o persoană fizică.

Iar Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării, este, de asemenea, foarte liniștit în ceea ce privește creșterea ratelor. El are un singur împrumut, făcut la o bancă din Statele Unite, de aproape jumătate de milion de dolari americani.

Așadar miniștrii nu vor fi afectați de creșterea ROBOR care a ajuns la 7,2%, sau IRCC – 2,65.



Cabinetul Ciucă are și miniștri cumpătați care au împrumutat bani puțini, încât nu simt creșterea ratelor. Printre ei, Cseke Attila, ministrul Dezvoltării și Eduard Novak, ministrul Sportului care au împrumutat 4.000 de lei respectiv 9.060 de lei. Eduard Novak trebuie să achite acești bani eșalonat până în anul 2050.



Paradoxal, miniștrii cu cea mai bună educație financiară sunt și cei care pierd mulți bani în această perioadă. Potrivit fanatik.ro, Marcel Boloș, ministrul Investițiilor, a împrumutat 200.000 de lei în 2019. Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, a făcut două credite în ultimii 5 ani în valoare de 67.000 lei. Iar banii trebuie returnați cel târziu până în 2024. Ministrul Economiei, Florin Spătaru are, de asemenea, un credit în lei, dar și două împrumuturi în euro. Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului mai are 3 ani la dispoziție pentru a-și achita un credit de aproape 100 de mii de lei. Iar Marius Budăi, ministrul Muncii trebuie să închidă până în 2026 un credit de aproape 90 de mii de lei. Lucian Bode, ministrul de interne are mai multe credite, însă cel mai mare este de 100.000 de euro, luat în acest an, pe care trebuie să îl achite în 365 de zile.



Însă cu adevărat afectați de explozia ratelor sunt miniștrii Educației și Agriculturii. Sorin Cîmpeanu are 6 credite care totalizează aproape 314.000 de lei și un împrumut de 32.000 de euro de la o persoană din familie.

De departe, cel care simte cel mai mult creșterea ROBOR este Petre Daea. Ministrul are 3 credite bancare, toate contractate în anul 2019, care totalizează aproape 463.000 lei.