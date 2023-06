Unde se află nervul vag și ce funcții are

Nervul vag este una dintre cele 12 perechi de nervi cranieni care transmit impulsuri electrice între creier și restul corpului. Nervul cranian 10, cunoscut și că nervul vag sau vagus, este cel mai lung mănunchi de nervi, fiecare dintre ei coborând pe fiecare latura a corpului, pornind de la creier și continuând cu gâtul, inima, plămânii și abdomenul, până la intestine.

„Activitatea la nivelul nervului vag scade ritmul cardiac, ritmul respirației și tensiunea arterială și ajută la stimularea părților din corp care trebuie să fie active atunci când ne recuperăm, în special când ne recuperăm în urmă stresului sau când dormim”, declara medicul psihiatru și neurocercetator David Rabin pentru purewow.com.

Acest nerv are capacitatea de a regla funcționarea organelor involuntare, precum stomacul sau plămânii, dar și stările emoționale și de spirit. Medicul Stanley Rosenberg susține în cartea să „Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve” că terapiile de stimulare a nervului vag au ajutat la tratarea unor afecțiuni precum migrene, anxietate sau sindromul de stres posttraumatic.

Cum poate fi stimulat nervul vag pentru o sănătatea mai bună

Cunoști acel sentiment plăcut pe care îl ai când cânți sau fredonezi o melodie? Potrivit instructoarei de yoga Melissa West, acel sentiment plăcut își are originea în modul în care aceste activități stimulează partea nervului vag care trece prin zona gâtului.

Atunci când acest nerv este stimulat, beneficiezi de unele efecte imediate asupra stării fizice și psihice. Stimularea nervilor parasimpatici reduce ritmul cardiac, iar corpul întră într-o stare de relaxare și refacere, care ajută în procesul de vindecare.

Din punct de vedere mental și emoțional, efectele stimulării nervului vag sunt imediate, spune specialistă. „Masarea nervului vag combate răspunsul ‘lupta sau fugi’ a sistemului nervos simpatetic, astfel că mintea ta este mai concentrată, limpede și relaxată. Are un efect calmant asupra emoțiilor tale și vei simți un echilibru emoțional”, adaugă West.

Cum să practici stimularea nervului vag

Specialișții spun că obiceiul simplu de a masă zona gâtului prin care trece nervul vag te poate ajută să te simți mai odihnită, relaxată și echilibrată din punct de vedere emoțional.

Tot ce trebuie să faci este să masezi delicat părțile laterale ale gâtului, pornind din spatele urechilor. Începe prin a-ți scutura mâinile pentru a elibera tensiunea, apoi freacă palmele și pune-le pe abdomen, inspirând și expirând lent și profund. Aplică puțin ulei de masaj în palme și masează lateralele gâtului, pornind din spatele urechilor și continuând către clavicula.

Alte metode simple te ajută stimulezi nervul vag din interior. Instructorul de yoga Lucas Rockwood exemplifica într-un tutorial video cum poți face asta, oriunde te-ai află. Prima metodă se concentrează asupra stimulării secțiunii nervului vag aflată în zona gâtului. Este o metodă folosită în practică yoga de mii de ani și poartă denumirea Bhramari. În acest caz, este necesar să scoți un sunet localizat în gât care va face să vibreze nervul vag.

A două metodă se folosește de respirație pentru a stimula nervul vag. Ce trebuie să faci este să inspiri timp de patru secunde, să pui bărbia în piept și să-ți ții respirația timp de 4 secunde, apoi să ridici bărbia și să expiri timp de patru secunde. Acest exercițiu de respirație stimulează secțiunea nervului vag situată în zona diafragmei.

Cea de-a treia metodă presupune masarea delicată a urechilor. Prinde fiecare ureche între degetul mare și cel arătător, apoi fă cinci mișcări circulare delicate în față, apoi cinci în spate. Astfel stimulezi nervul vag ce trece prin spatele urechilor. Poți practică această tehnică oriunde, de fiecare dată când te simți stresată sau obosită.

SURSA