Doua persoane chiar pot ramane impreuna pentru tot restul vietii? Este aceasta calea catre fericire? Fiecare fetita a zambit macar o data la celebra replica “Si au trait fericiti pana la adanci batraneti”. Fiecare dintre noi am auzit-o in filme, in basme, in carti de copii. Si totusi, astazi nu pot sa nu ma intreb daca acest lucru este adevarat. Ce se intampla, de fapt, dupa casatorie? Cum mentii flacara vie si ce faci pentru a avea o casatorie cu adevarat fericita? Iata 5 adevaruri mai putin placute despre ce se intampla dupa casatorie.