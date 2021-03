Ministrul de Interne a spus că este inadmisibil ca Poliția să nu ia nicio măsură în acest caz.

Bode a amintit că, după cazul ”Onești”, a cerut reanalizarea tuturor plângerilor care conțin elemente de amenințare cu violență depuse în ultimii doi ani la Poliție.

”Dacă acum, după această tragedie (de la Oneşti - n.r.), nu analizăm cu maximă atenţie toate disfuncţionalităţile din sistem, înseamnă că nu am învăţat nimic. Eu cred că am învăţat din această nenorocire.

O să vedeţi în perioada următoare măsuri, de altfel am şi luat imediat o măsură şi anume aceea de a face o analiză pe toate petiţiile care nu au caracter penal, dar care conţin elemente de ameninţări cu violenţă şi am analizat toate aceste petiţii pe 24 de luni în urmă, pentru a nu exista o astfel de situaţie. Iată că, din păcate, cu toate acestea, am văzut cazul de la Bistriţa, unde trimitem solicitare de analiză - la Bistriţa se întâmplă la trei săptămâni după Oneşti o situaţie în care doamna respectivă depusese petiţii către Poliţie, în care explica foarte clar că este ameninţată şi arată foarte clar ce i se întâmplă şi Poliţia nu a luat, din păcate, nicio măsură. În consecinţă, la Bistriţa am hotărât să trimit Corpul de control al ministrului. Este inadmisibil când tu spui foarte clar analiză pe toate analizele în ultimii doi ani şi se întâmplă exact ce s-a întâmplat, din nefericire, la Oneşti şi anume au tratat acele sesizări, acele petiţii cum le-au tratat şi efectul l-am văzut”, a declarat Bode, la Parlament.

Reamintim că, pe 15 martie, o femeie din Bistrița-Năsăud a fost bătută crunt pe stradă de bărbatul cu care se afla în divorț. Victima depusese la Poliție mai multe sesizări în care a reclamat că era amenințată, dar nu au fost luate măsuri. Mai multe detalii despre acest caz și imaginile șocante sunt disponibile AICI.