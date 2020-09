Cazul REVOLTĂTOR al unui bolnav de COVID-19 din Ilfov: A sunat de 69 de ori la DSP și nu i-a răspuns nimeni

Un tanar in varsta de 37 ani a incercat sa dea de DSP Ilfov timp de doua zile. In toata aceasta perioada, barbatul a sunat de 69 de ori la numerele afisate pe site, insa nimeni nu i-a raspuns. De teama sa nu-si infecteze familia, acesta a decis sa se izoleze intr-o camera a apartamentului in care locuieste alaturi de sotie si de cei doi copii, cu varste cuprinse intre 6 si 9 ani.

Abia dupa ce cazul a devenit public, barbatul a fost sunat de o asistenta de pe un numar de telefon personal. Asistenta i-a spus sa astepte timp de doua saptamani, perioada reglementata prin lege in cazul infectarii cu Covid-19, dupa care sa se prezinte la DSP Ilfov cu pix, manusi si masca pentru a obtine avizul necesar concediului medical.

Intrebata daca poate sa sune la acest numar daca apar modificari in starea sa de sanatate, asistenta i-a spus barbatului sa sune la numerele afisate pe site.