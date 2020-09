Caz șocant în Bacău: femeie concediată după ce fiica ei s-a infectat cu Covid

"Imediat ce am aflat de rezultatul pozitiv al fiicei mele, am sunat la DSP care mi-a spus că trebuie să mă carantinez întrucât locuiesc împreună cu ea, ceea ce am și făcut, m-am izolat alături de soțul meu. Am anunțat angajatorul că în perioada 13-26 august nu voi putea merge la serviciu fiind în izolare, urmând ca după aceste zile să iau de la medicul de familie un certificat doveditor. Pe 27 august m-am prezentat la serviciu, ca să aflu că al meu contract de muncă a fost încheiat în data de 18 august, pe motiv că am lipsit. A fost un șoc mai ales că abia mă angajasem. M-au dat afară ca pe un câine", a povestit femeia, pentru zdbc.ro.

Aceasta a depus o plângere și la ITM Bacău. Din motive de protecție a datelor personale, ITM Bacău nu a putut divulga dacă angajatorul s-a ales cu vreo sancțiune. Însă, a precizat că, potrivit Codului Muncii, „pe perioada concediului medical, contractul individual de muncă nu poate fi încetat chiar dacă persoana în cauză este în perioada de probă. Abia după ce se încheie concediul medical, angajatorul poate înceta contractul conform art.31 alin.3, fără preaviz”, a explicat Dan Buftea, purtător de cuvânt al ITM Bacău.