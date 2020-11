Caz REVOLTĂTOR în Capitală: Gravidă infectată cu COVID, plimbată patru ore între spitale

"Aseara, in jurul orei 11, din nefericire sotia mea a avut un test pozitiv. Aseara au apucat-o durerile, contractii cum e normal intr-o sarcina. Ultima data cand am sunat la salvare a venit dupa 2 zile. "Eu nu mai pot sa stau, hai sa te iau cu masina si sa mergem la spital" - i-am zis. Stim ca Maternitatea Bucur este singura maternitate Covid din Bucuresti. Ne-am dus la maternitate, acolo unde - surpriza: ce sa vedeti - cand m-au vazut cu ea "Pai, stiti, nu poate sa nasca la noi". "Pai de ce, doamna, sa nu nasca?" "Pai nu avem locuri nu se poate". Am stat am asteptat vreo ora si ceva acolo. Fac o paranteza – nici macar ecograful nu le functiona. In fine, ne-a trimis de acolo. Ne-a facut o scrisoare medicul de garda de acolo de care s-a minunat si celalalt doctor de la Polizu. Am zis sa plec cu sotia la Polizu de la Maternitatea Bucur. Dupa vreo ora si ceva cu dilatatie de 4 cm am ajuns la Polizu, unde surpriza - nici acolo n avem locuri si nu poate naste. Domne! - zic, naste in masina. Nu se poate asa ceva. De la Polizu ne-a dat iar o scrisoare si ne-a trimis la Cantacuzino, unde credeti-ma pe cuvant am dat de niste oameni extraordinari. Nici n-au stat la discutii. De la 4 cm cu cat am ajuns la ora 11 la Bucur am ajuns la Cantacuzino - dupa vreo 3-4 ore de plimbat prin oras si 3 maternitati - am ajuns cu dilatatie 8 cm. Va dati seama ca daca nici acolo nu se putea femeia asta imi nastea in masina", a afirmat sotul gravidei.