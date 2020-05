Caz INCREDIBIL: Polițist infectat timp de două luni! Agentul a făcut 10 teste pozitive și negative

Pe data de 30 martie am avut prima data simptome in timp ce eram la serviciu si eram doi colegi care aveam cam aceleasi simptome. Am mers amandoi la DSP sa ne facem testul. Am ramas autoizolat la domiciliu”, a povestit polițistul depistat pozitiv.

De atunci a început coșmarul. Rezultatul primului test a fost pozitiv. După o consultație telefonică, medicul de familie și cei de la DSP i-au recomandat polițistului să ia paracetamol și vitamina C. După 14 zile, următorul test a ieșit tot pozitiv, iar de această dată i s-a spus să ia și antibiotic.

Cand am vazut ca si a treia oara rezultatul e tot pozitiv cu tot cu tratament luat, am sunat la 112. M-au internat la boli infecțiose, unde am stat 4 sau 5 zile pentru ca primul test facut acolo mi-a iesit negativ, testul nr 4”, a mai spus acesta.

Când credea că a scăpat, polițistul a fost din nou depistat pozitiv, la cel de-al cincilea test. Așa că a fost din nou internat. În schimb, următorul test a ieșit negativ, urmat de două cu rezultate incerte. Iar aceste rezultatele nu au venit în timp util de la laborator, spune agentul. ”Mi s-a comunicat de catre doamna doctor ca urmeaza sa o iau de la inceput, adica sa fac din nou 2 teste consecutiv. Am inceput de luni, deja sunt obisnuit cu rutina asta”.

Polițistul spune că în aceste două luni a alungat plictiseala cu filme și documentare. Mărturisește că abia așteaptă să fie declarat vindecat și să poată merge, din nou, la muncă.