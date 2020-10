Caz incredibil în Iași: elevă bătută și jignită de profesor

"Este bătută zilnic, făcută în toate felurile. A fost scoasă în fața clasei și făcuta "butoi", că e mai supraponderală... Au început copiii să râdă de ea. (...) Fetița îmi spune, o întreb ce se întâmplă la școală, ce a făcut domnul profesor... Îi dă cu palmele peste ceafă, la spate... Fetița merge la psiholog", spune mama copilei.

Profesorul însă spune că este nevinovat. Totuși, acuzațiile nu i se par chiar așa de grave.

"Cum să folosim noi asemenea expresii când copila, după ce am discutat noi în clasa cu ea, a spus că mama ei o face "butoi"? Nici nu s-a atins nimeni de copilul ăsta. Aaa, că ridicăm tonul? Păi eu sunt bărbat, ce vrei să fac? Vine dintr-o familie care nu are treabă cu școala! Dacă, să spun prin absurd, prin absurdul absurdului, am făcut-o "butoi" și să spun că i-a tras o pălmuță, să spun, tu faci atâta caz? Nu, ea este montată să facă spectacolul ăsta", spune profesorul Constantin Șerban.

Polițiștii fac cercetări.

"În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, cercetarile continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca, în funcție de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale", spune Ioana Bîlea, purtător de cuvânt IPJ Iași.

Și Inspectoratul Școlar face o anchetă, cerută de ministrul Educației.