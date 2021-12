De cele mai multe ori, cei doi părinți adorm nemâncați, ca să aibă ce le pune pe masă copiilor. Și asta pentru că banii sunt puțini și totul s-a scumpit în ultima vreme.

Tatăl muncește cu ziua pe unde apucă, iar bruma de bani pe care o câștigă nu ajunge să hrănească toate gurile din casă.

Tot ce-și doresc acum este ca măcar de sărbatori să aibă ce pune pe masa și niște haine, ca sa nu înghețe de frig.

„Soba e facută de mine, am făcut-o și eu cum am știut. Eu am vrut să fie bine, să le ofer un viitor, să nu ajungă la stat. M-am chinuit cu ei, sunt la școală toți, dar mi-e greu că nu mai e de muncă. De când a murit tata, copiii ăștia nu mai au alocație... noi trăim acum din alocația copiilor mei. Am stat într-o cămăruță acolo 8 luni de zile. Șapte inși și fetița de un an dormea în cărucior. Chin și amar”, a mărturisit Robert Crețu, bărbatul care își crește copiii și frații mai mici.

