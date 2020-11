Caz EMOȚIONANT la Suceava: Asistenta bolnava de cancer, tratează pacienții la ATI

În vârstă de 52 de ani, femeia a început tratamentul în lupta cu cumplita boală în 2017 și de atunci a trecut în repetate rânduri prin situații la limită.

În ciuda suferințelor prin care trece, ea a ales să vină în ajutorul colegilor de breazlă și astfel a ajuns să trateze pacienții infectați cu noul coronavirus din cadrul secției ATI a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, din județul Suceava.

"Am 52 de ani și sunt asistentă medicală la secția de Anestezie și Terapie Intensivă din spitalul din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava. Am văzut destui oameni murind. Să-i păcălești, uneori ajută. Eu am cancer în stadiul patru, dar mai am mult de muncă la spital. Pe mine nu mă poate păcăli nimeni. Medicii sunt sceptici. Eu am învățat să citesc în priviri. Se uită lung la tine, cu compasiune, încearcă să te încurajeze, dar eu știu unde mă aflu.