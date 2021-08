"Dosarul penal privind incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, în care se efectuează urmărire penală in rem pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă este în lucru la Secția se urmărire penală și criminalistică, fiind în curs administrarea unui probatoriu complex", se arată în răspunsul trimis HotNews.ro de Parchetul General.

Din informațiile de până acum, știm că ancheta este condusă de procurorul Marius Iacob, cel care s-a ocupat în trecut și de cercetările în cazul Colectiv sau incendiul de la Maternitatea Giuleşti.

"Este o echipă complexă de cercetare, pentru că vrem să stabilim cu exactitate ceea ce s-a întâmplat, să stabilim toate detaliile care sunt foarte importante în economia cazului. Cercetarea la faţa locului ar putea dura mai multe zile, ar putea dura şi două zile. Vom intra echipaţi corespunzător şi vom lua toate măsurile de prevenţie, pentru a elimina riscurile în aceste cercetări", afirama procurorul Marius Iacob pe 15 noiembrie, când încă se făcea cercetarea la fața locului.

Reamintim că la mijlocul lunii martie ale acestui an avocații implicați în ancheta de la Piatra Neamț au făcut dezvăluiri șocante la finalul unor runde de audieri-maraton, care au durat 12 ore. Avocatul Adrian Cuculis a anunțat, în exclusivitate, în cadrul emisiunii „Jocuri de putere”, de la Realitatea PLUS, și care ar fi fost una dintre cauzele probabile ale incendiului: candele aprinse în secțiile de Terapie Intensivă pentru cei bolnavi de COVID-19 care se stingeau.

„Este un dosar pe care dacă-l vezi, din punct de vedere al imaginilor, al planșelor, rămâi marcat pe viață. Este greu de urmărit”, a menționat avocatul.

În primul rând, acesta a susținut că protecția împotriva incendiilor era doar o formalitate, doar pe hârtie, în realitate neavând loc un adevărat instructaj, medicii nu erau instruiți.

„În spitalul din Piatra Neamț, pentru ei, protecția la incendiu, lupta împotriva incendiului era doar ceva de PSI, o fișă pe care o semnai la finalul anului, retroactiv, ca să spui că ți-ai făcut treaba și că ai fost încunoștiințat cum să combați un incendiu efectiv într-o unitate spitalicească. Oamenii ăștia habar nu aveau cum să țină în mână un stingător, darămite să se lupte cu flăcările de acolo. Totul a fost făcut în așa fel încât să se acopere de acte, dar, în realitate, nimeni nu știa ce are de făcut în situația în care izbucnea un incendiu”, a declarat Cuculis, la „Jocuri de putere”.

Avocatul a mai dezvăluit procedurile „primitive” prin care are loc aerisirea secțiilor de ATI, prin deschiderea geamurilor, nu cu ajutorul unor ventilatoare performante, obligatorii în asemenea secții: „Noi funcționăm în România după niște reguli din 1970. Am rămas șocat astăzi, de ce am aflat, pentru că majoritatea unităților de ATI aerisesc acele zone unde ar trebui să intre în permanență aer curat prin deschiderea geamurilor..., asta e procedura din 2021. O procedură pe care am început să o avem elaborată din punct de vedere legal din 1970, îmbunătățită în 1997, în sensul că trebuie să deschidem încă un geam, nu unul, trebuie să avem două deschise și nu avem în niciun caz acele ventilatoare atât de necesare în secțiile de ATI”.



În plus, acesta a relatat despre aglomerația din secțiile de Terapie Intensivă de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, pe lângă modificările, improvizațiile făcute fără niciun aviz din partea Direcției de Sănătate Publică: „Ce s-a întâmplat la audieri demască incompetența sistemului: paturi peste paturi în secția de ATI. De asta s-a și întâmplat să nu-i poată scoate la timp pe toți oamenii de acolo, și de aceea au și murit, pentru că erau suprapopulate secțiile de ATI. Au fost mutate, reorganizate, fără să existe un aviz din partea DSP”.

Avocatul Adrian Cuculis a dezvăluit că în secțiile ATI erau candele aprinse pentru cei morți, lucru pe care cei audiați l-au ascuns la tribunal: „Au mințit la audiere astăzi, pentru că eu am văzut dosarul de la Parchet. În secția ATI se aprindeau candele pentru cei care treceau în neființă. Un lucru care la prima vedere pare normal. Și eu sunt creștin ortodox și mi se pare normal ca atunci când un om moare să-i aprinzi o lumânare. Dar nu în secția de ATI. Au spus că nu exista asemenea procedură. Eu vă spun, și procurorii au constatat lucrul acesta: erau candele aprinse în secțiile de ATI”.