Cătălin Predoiu, ANUNȚ despre cazul de COVID-19 de la Ministerul Justiției. Câte persoane sunt afectate

„Astăzi în jurul orei 11.00 am fost informat că unul dintre angajați a fost confirmat cu COVID-19, el fiind acasă. Din data de 3 aprilie nu a mai fost la minister, pentru ca s-a simtit rau in weekend și luni n-a mai venit la minister, dar s-a dus să-și facă un control, apoi un test, și astăzi ne-a anunțat”, a menționat joi ministrul Justiției, la Realitatea PLUS.

Cătălin Predoiu a anunțat că nu a intrat în contact cu persoana respectivă confirmată cu COVID-19, nici el, nici ceilalti angajati, secretari de stat.



„Nu, nici eu, nici ceilalti colegi din conducerea ministerului, respectiv secretarii de stat , nu am intrat in contact direct. Sigur unul dintre secretarii de stat nu a intrat in contact, pentru ca am discutat azi dimineata, nici al doilea, ramane sa verific un al treilea secretar de stat. Sansa este destul de mica, pentru ca era un angajat care lucra in compartiment de analiza la Direcția de Buget-FInanțe, deci care nu avea in mod deosebit contacte cu secretarii de stat”, a declarat Cătălin Predoiu la Realitatea PLUS.

Prima măsură pe care a luat-o ministrul Justiției a fost de evacuare a instituției, urmând ca lucrul să fie reluat din 14 sau 15 aprilie, după trei decontaminări succesive.

„Am dispus imediat măsurile, in primul rând am anunțat, ca minister, Direcția de Sănătate Publică București și am pus în aplicare instrucțiunile deja elaborate pentru astfel de situații încă de la intrarea în starea de urgență. Am dispus evacuarea ministerului de la ora 12.00 , pe etape, ca sa nu se produca aglomerare la iesire. Am dispus intrarea in regim de telemunca, de munca la distanta, online, pe baza unei instructiuni trimise deja din 13 martie. Am initiat procedura decontaminare succesiva, in zilele urmatoare vor avea loc trei decontaminari succesive in trei zile diferite la Ministerul Justitiei. Pe baza discutiiilor cu DSP pana in data de 14 aprilie noi vom lucra in sistem de munca la distanta.

Vor fi izolate doar persoanele care au intrat in contact cu persoana respectiva, urmand ca DSP sa-si continue ancheta epidemiologica” a mai spus ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, la Realitatea PLUS.

Ministerul Justiției a anunțat joi că unul dintre angajații săi a fost confirmat cu COVID-19. În acest moment, toți angajații se află în izolare la domiciliu și vor lucra în regim de telemuncă.