Predoiu a afirmat, la sediul MAI, că, pentru el, reprezintă un număr mare cele câteva zeci de poliţişti care au venit băuţi la serviciu, care nu fac decât să ştirbească munca depusă de zeci de mii de cadre din structurile MAI.



"Este o stare pe care am preluat-o, pe care nu o ocolesc, nu am băgat-o sub preş, am adresat tuturor structurilor comandamentul de a creşte integritatea în funcţia publică, am activat structuri în această direcţie, de la DGA până la DGPI, Corp de control, Corp de audit, fac periodic şedinţe online cu toată ţara, cu toate structurile, cu toate armele, fac săptămânal şedinţe cu şefii de structuri şi, între toate obiectivele discutate, creşterea integrităţii în funcţia publică şi deontologia profesională în toate profesiile din MAI este numărul unu, ca poziţie. Dacă 61 este o cifră mică sau mare la 140.000 de angajaţi e o chestiune relativă, pe care o apreciază fiecare. Pentru mine e o cifră mare", a transmis ministrul.



Potrivit acestuia, "munca a zeci de mii de oameni, o muncă uneori eroică, vorbim de pompieri, vorbim de poliţişti, jandarmi, care contribuie la acest produs care înseamnă siguranţa cetăţeanului, munca a zeci de mii de oameni cu rezultate concrete în cifre la fel de precise şi de importante - capturi, percheziţii, reţineri de infractori, salvare de vieţi omeneşti, protecţie la migraţie ilegală ş.a.m.d. - este pusă în paranteză, uneori, în umbră, ştirbită de câţiva, mulţi, puţini, câţi sunt, care nu înţeleg că aceste profesii au un corp de conduită mult peste ceea ce se aşteaptă de la un om, să spunem un cetăţean, care nu le desfăşoară".

Oficialul român a fost întrebat despre derapajele de la conduita profesională a unor cadre din structurile MAI.



Predoiu a răspuns că vrea să ridice standardele în ceea ce priveşte conduita profesională, iar în acest scop se lucrează la un ghid pentru toate profesiile din sistem.



"Sunt profesii deosebite, se cere o exigenţă deosebită, o integritate mult deasupra tuturor şi trebuie să te ridici mereu la înălţimea legii. În orice instituţie e un drum lung până la perfecţiune, eu sunt conştient că avem probleme, dar vă asigur că nu trece o zi să nu insistăm pe această chestiune a integrităţii în funcţia publică. Construim un ghid deontologic pentru toate profesiile, discutăm cu specialişti, vrem să ridicăm standardele, dincolo de raportul GRECO, de condiţiile GRECO şi alte instrumente europene, care stabilesc aceste niveluri", a explicat ministrul de Interne.

