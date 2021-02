"Pentru acest Guvern, pentru premierul Florin Cîţu şi pentru mine, pentru această coaliţie de guvernare, investiţiile sunt o prioritate. Chiar astăzi vom merge la Guvern pentru a finaliza şi a trimite către Parlament Legea bugetului de stat. Avem o creştere a bugetului la Ministerul Transporturilor cu 10%. Vom avea 14,1 miliarde (de lei - n. r.), din care un record - 8 miliarde de lei - pentru investiţii pe fonduri europene. Vorbim aici de autostrăzi, de căi ferate şi de alte feluri de infrastructuri portuare, aeroportuare etc şi vrem chiar dacă se poate în acest an să depăşim această sumă, evident prin rectificare, adică să avem fonduri suplimentare alocate la rectificare. Muncim zi de zi la asta şi n-am uitat de partea de întreţinere a infrastructurilor existente. Întreţinerea este extrem de importantă şi din cauza asta a suferit România foarte mult, aşa că am reuşit şi acolo să alocăm sume record şi pe infrastructura feroviară în special", a spus Drulă.

Referitor la inaugurarea Pistei 2 a Aeroportului Internaţional Henri Coandă, ministrul a apreciat că această lucrare a fost finalizată în termen de cinci luni, însă a atras atenţia că sunt multe de făcut la acest aeroport, iar "lucrurile nu sunt acolo unde ar trebui să fie".

"Sunt lucrările bune de care ne bucurăm astăzi, dar haideţi să vorbim un pic de câte sunt de făcut în acest aeroport şi să fim sinceri cu noi, că lucrurile nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Există un potenţial enorm al acestui aeroport care nu a fost atins. (...) Cred că am văzut cu toţii cum arătau acele zone din aeroport, ştim problemele care sunt cu parcările, cu infrastructurile, cu planurile îngheţate de dezvoltare şi tocmai de aceea am făcut ceva care cred că este fără precedent'', a arătat ministrul.