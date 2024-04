De-a lungul weekendului, liderii PSD și PNL s-au afișat cu el și au continuat să își prezinte suportul și încrederea în capacitatea acestuia de a câștiga fotoliul de primar al Capitalei. Cu toate acestea, Anca Alexandrescu a spus că managerul Spitalului Universitar din Capitală este ca și plecat din cursa electorală.

În intervenția sa la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a dezvăluit jocurile de culise și încercările liderilor politici de a scoate coaliția din impas.

„Asa cum am anticipat inca de vineri, discutiile despre tetragerea candidatului alianței, Catain Cirstoiu, sunt astazi in toi, tot weekendul a fost agitatie in coalitie pentru aceasta chestiune.

Pot sa va dezvalui ca peste weekend a fost contactat Daniel Baluta si i s-a cerut sa candideze la Primaria Capitalei, dar a declinat aceasta oferta, evident ca dupa ce a fost vehiculat numele, iata acum ajungand intr-o situatie proasta, Catalin Cirstoiu fiind considerat a fi atat de PSD, cat si de PNL un candidat mort, cu ghilimele de rigoare, dupa nenumaratele balbaieli si dupa prestatia publica, si dupa sondajele care au venit. Asa cum v-am spus, are 11% in sondaje, am spus inca de vineri acest lucru.

Mai mult decat atat, Gabriela Firea, si ea fost solicitata sa candideze la Primaria Capitalei din partea aliantei, alianta fiind intr-o situatie disperata. Si Gabriela Firea a declinat aceasta propunere.

A fost o intalnire in acesta dimineata in care Catalin Cirstoiu le-a spus liderilor celor doua partide din alianta PSD-PNL, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu ca el se va retrage daca asta se doreste.

La ora 13 este convocata o sedinta la Guvern pentru a se lua decizia finala.

Asadar coalitia este in impas. Daca acceptati o scurta analiza de-a ea, din punctul meu de vedere oricine intra in acest moment in cursa din parte a aliantei are o misiune aproape imposibila, pentru ca acum cand vorbim, candidatul, primarul in functie, Nicusor Dan a fost intarit pe pozitie de aceste balbaieli ale aliantei, de „uite candidatul” ”nu e candidatul”. Ba e Baluta, ba nu e.

Mai este o problemă cu candidatura lui Cristian Popescu Piedone care sub nicio forma nu vrea sa se retraga din cursa, deci este foarte clar ca astazi coalitia va da inca un test vizavi de candidatura la Bucuresti.

Din punctul meu de vedere, chiar si variantele care se vehiculeaza cu posibila intrare in cursa a lui Nicolae Ciuca sau a lui Marcel Ciolacu nu sunt o rezolvare pentru ca nu are nicio sansa alianta sa castige.

Singura problema care se pune in acest moemnt este sa piarda onorabil, pentru ca ceea ce s-a intamplpat la Bucuresti afecteaza alianta la nivel national. Vom vedea in orele urmatoare, dar aceste sunt informatiile exclusive, sunt 100% adevarate, asa cum v-am spus inca de vineri, cand toata lumea spunea, chiar si candidatul si chiar si sefii celor doua partide ca nu se pune problema retragerii.

Ceea ce este insa mai dureros, si despre asta voi vorbi diseara de la ora 21 pe larg, este ca de fapt aceste retrageri si intrari in joc ale unor personaje dinafara celor doua partide nu se fac in interiorul aliantei, ci, bineinteles, in culisele statului paralel. Cam asta este la aceasta ora, dupa ora 13 cand va incepe intalnirea de la guvern, voi reveni cu amanunte”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Pus.

Surse: PSD discută retragerea pe Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Generală