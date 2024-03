Cătălin Cîrstoiu spune că a fost sâmbătă, alături de George Tuţă şi echipa PSD-PNL de la sectorul 1, să vorbească cu bucureştenii în parcul Bazilescu, ”fiindcă primarul Clotilde Armand stă izolată în biroul său, ca şi Nicuşor Dan, şi nu ştie să comunice deschis cu oamenii”.

”Locuitorii din sectorul 1 sunt nemulţumiţi de poluarea tot mai agresivă şi de lipsa de soluţii – atât a primarului de sector, cât şi la nivelul Primăriei Capitalei. Fiindcă şi Nicuşor Dan a eşuat total, a arătat că nu ştie cum să abordeze această problemă vitală a oraşului!”, spune candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei.

El mai afirmă că ”faptul că dl Drulă de la USR şi aliaţii lui de dreapta le propun în continuare bucureşenilor parteneriatul Clotilde Armand - Nicuşor Dan înseamnă ca le spun cu cinism să înghită şi mai multă poluare încă patru ani”.

"Nu am cotă la pariuri, am cotă la cetățeni. Asta e important pentru mine. Avem un program serios, suntem soluția pentru București. Am văzut un domn, Drulă cred că îl cheamă, mă minunez, cred că nu îl știe nimeni, dar emite opinii foarte incorecte și neadevărate. Ăsta-i stilul USR, al grupurilor de interese", a mai spus Cîrstoiu.

”Alături de echipa PSD-PNL demarăm “ofensiva verde” în sectorul 1 şi în întreaga Capitală. Facem curăţenie in oraş si ordine în primărie!”, transmite Cîrstoiu.