Un vaccin ne-ar putea imuniza împotriva Covid-19 pentru 10 ani, altul pentru doar un an și nu putem șți ce se va întâmplă, pentru că "răspunsul imun este foarte complex", dar știm că toate vaccinurile aprobate își fac treaba, susține un expert român.



"În momentul de față, nu știm ce se va întâmplă pe un termen mai lung de opt luni, cât a trecut de la finalizarea studiilor clinice. S-ar putea că vaccinul de la AstraZeneca sau altul la fel, să te protejeze zece ani, iar cel de la Pfizer și Modernă, doar unul sau doi ani. Răspunsul imun este foarte complex, nu înțelegem încă pe deplin cum funcționează", a declarat prof. dr. Radu Iliescu, prorectorul Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", pentru Ziarul de Iași.



Expertul consideră că este greșită concentrarea discursului public asupra eficacității vaccinurilor: "Este greșit. Majoritatea studiilor internaționale arată că toate serurile aprobate acum în Europa: Pfizer, Modernă, AstraZeneca și Johnson&Johnson, care a solicitat aprobare, își fac treaba. Procentul celor care, odată vaccinați, ajung să fie spitalizați, cu forme grave sau chiar să moară în urmă infectării, este extrem de redus".



"Este o problema de perspectiva: dacă întrebi dacă într-o populație generală cele două vaccinuri, unul cu o eficacitate în studiul clinic de 60%, iar altul de 90%, se vor comportă la fel, dacă această diferența se va păstra în populația generală, răspunsul nu poate să ți-l dea nimeni. Sunt mulți factori care contează: viteză cu care te vaccinezi, numărul de oameni imunizați, circulația persoanelor, măsurile restrictive", explică specialistul.

Vaccin antigripal obișnuit poate avea o eficientă și de 40%



Vorbind strict despre eficacitate, vaccinul antigripal are, în funcție de tulpinile de gripă care circulă în fiecare an, o eficacitate care variază între 40 și 60 la sută, conform site-ului CDC (Centers for Disease Control and Prevention), institutul public de sănătate din SUA.



Dar scopul vaccinului nu este de a împiedică infectarea cu virusul gripal, ci ajutorarea sistemului imunitar de a-l contracara astfel încât să se evite formele grave, ce necesită spitalizare, sau chiar decesele provocate de gripă.