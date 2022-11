CÂT DE PERICULOS ESTE ATACUL AERIAN ÎN TIMPUL BOMBARDAMENTELOR RUȘILOR ÎN UCRAINA

„Partenerul francez a dislocat in România importante trupe, printre ele este un sistem de apărare antiaeriană MAMBA care este foarte eficient. Și România a investit in ultimii ani in sisteme de apărare antiaeriană. De asemenea avem și scutul antirachetă, și acestea îmi întăresc convingerea că un atac, fie el și accidental, cred că România și NATO, în momentul de față, pot oferi răspunsul potrivit pentru acest tip de potențial incident.

CÂND NU SE VOR MAI FOLOSI PILOȚII MILITARI

Personal calificat din cadrul capabilităților pe care le generează inclusiv Baza 57 aeriană cooperează cu piloți americani care conduc drone de la ei de acasă, de pe teritoriul SUA. Și atunci, această etapă a capabilităților militare continuă și cu siguranță va lua amploare.

Pilotul militar, însă, rămâne cu siguranta un element care nu va dispărea din paleta de instrumente ale unui sistem de securitate. Rolurile pe care piloții clasici, convenționali, încă sunt mai mult decat capabilitățile pe care le are resursa umană.

EXERCIȚII DE LA IZBUCNIREA RĂZBOIULUI - activitate timp de 24 de ore în 7 zile

Dacă anul 2020, 2019, 2021, au fost marcate și de altfel de crize, cum a fost pandemia. A fost o perioadă pe timpul pandemiei când ritmul exercițiilor a fost puțin mai scăzut. Dupa pandemie, în interiorul Ministerul Apărării Naționale s-au reluat activitățile de exerciții și antrenament s-au intensificat, că anul acesta nu am mai avut timp să le numărăm. Activitatea noastră curentă este practic de 24 de ore din 7 zile numai participare la exerciții și antrenamente”, a declarat Nicolae Crețu, comandant al Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogălniceanu, în exclusivitate, pentru Realitatea PLUS.