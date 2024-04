Jamila s-a bucurat de un succes răsunător oferind rețete accesibile și delicioase care au captivat publicul său virtual.

Geanina Avram Staicu, cunoscută sub numele de Jamila, a renunțat la cariera sa de inspector în relații internaționale pentru a se dedica complet pasiunii sale pentru gătit. Cu ajutorul talentului său culinar și a tehnicii sale atrăgătoare de prezentare, Jamila a reușit să devină o prezență influentă în mediul online, generând venituri semnificative din videoclipurile sale culinare. Așadar, descoperim că rețetele delicioase și creativitatea Jamilei nu doar că aduc satisfacție gustului, dar și prosperitate financiară.

”Mă gândeam că o să lucrez într-o corporație și că o să am un program din acela de la 9 la 17 și aceasta va fi viața mea. Am absolvit Studii Europene și Relații Internaționale la Universitatea din București și nu îmi imaginam că Jamila se va transforma într-un fenomen. Am fost și noi șocați de succesul acesta, dar l-am văzut ca pe o oportunitate de a investi în continuare și asta am și făcut, am investit în continuare în noi”, a spus Jamila, referindu-se la opțiunea sa pentru domeniul gastronomic, în defavoarea unei cariere în domeniul relațiilor internaționale.

Cu toate acestea, opțiunea s-a dovedit a fi de bun augur. Devenită cea mai cunoscută bucătăreasă de la noi, din mediul online, potrivit contoarelor ce măsoară succesul online, Jamila, ”regina gospodinelor” a livrat mai bine de 1000 de videorețete, care îi aduc circa 4000 de euro săptămânal, în afara parteneriatelor sale publicitare, conform calculelor Money.ro.

Jamila a dezvăluit și de unde îi vine numele „de scenă”: ”Totul a pornit din dragoste pentru Maroc, din dragoste pentru soțul meu. Mi-am făcut un blog cu rețete cu poze, tot din Maroc. Am zis să le arăt românilor cât de bună e mâncarea marocană, folosind condimentele, de aici a venit ideea”, spune Jamila despre pasiunea sa devenită afacere bănoasă.

