Kate Dempsey, în vârstă de 41 de ani, a crezut mai întâi că petele întunecate de pe pereți erau cauzate de umezeală, dar când a observat un miros dulce în aer a decis să investigheze mai departe, ridicând scândurile de pe podeaua casei sale din Folkestone, Kent (sud-estul Angliei), relatează Știri Diaspora care citează site-ul britanic Ladbible.

"Totul a început în timpul verii foarte fierbinți de anul trecut. Am observat chestii negre și lipicioase care coborau pe peretele dormitorului nostru. Am ajuns în punctul în care nu mai puteam să le ignorăm. Am mirosit-o și am gustat-o și era miere.

M-am dus în camera fiicei noastre, care este deasupra noastră, și am tras înapoi covorul. Acești viermi masivi au început să se târască din podele. Am decis să ridicăm parchetul și să vedem ce se întâmplă. Am găsit un stup vechi și aproape că se composta, ieșeau o mulțime de molii.

Am scos un fagure de miere masiv de doi metri. Când eram în plin proces [de curățare], ne-am trezit într-o dimineață și camera era plină de albine", povestește femeia.

După ce au făcut această descoperire neobișnuită, Kate și soțul ei, Andrew, în vârstă de 42 de ani, au început să caute o companie care să se ocupe de marea lucrare de curățare, dar au primit un preț uriaș de 10.000 de lire sterline.

Drept urmare, aceștia s-au văzut nevoiți să apeleze la ajutorul unor prieteni. Întreaga operațiune a durat patru săptămâni.

"(...) erau 20 de saci de gunoi masivi plini de miere. Mierea nu era comestibilă, o mare parte din fagure fusese atacată de molii. Dacă ar fi fost un fagure de miere viu, am fi chemat apicultorii locali să îl extragă și să îl relocheze.

Dar am fost într-o mică încurcătură pentru că nu puteam convinge pe nimeni să o ia decât dacă plăteam un cost uriaș și, de asemenea, ar fi exterminat albinele, lucru pe care am fi vrut să îl evităm", isi aminteste femeia.

Kate a continuat: "Am fost foarte îngrijorată de amploarea pagubelor care ar fi putut fi provocate. Nu am idee [cât timp a stat acolo], dar ar fi durat foarte mult timp. Am vrut să încurajăm alți oameni să își verifice casele, pentru că noi am ignorat-o pe a noastră pentru o vreme."