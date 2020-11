Care sunt copiii vulnerabili în fața noului coronavirus

Cu toate acestea, atitudinea generala fata de boala trebuie sa fie de precautie intrucat exista anumite categorii de copii mult mai vulnerabili in fata COVID-19.

Mihai Gafencu, medic pediatru la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu", din Timisoara, si presedinte al Organizatiei Neguvernamentale Salvati Copiii, si Adrian Marinescu, specialist in boli infectioase la Institutul Matei Bals, din Bucuresti, au vorbit pentru Ziare.com despre incidenta cazurilor COVID-10 in randul copiilor, despre cei mai vulnerabili dintre ei in fata bolii si despre responsabilitatea in scoli, care ar putea asigura continuarea actului didactic in format fizic.

Incidenta formelor severe ale bolii la copii este extrem de rara, sustin ambii medici, cu prevalenta in randul celor care prezinta comorbiditati.

"Fac forme care sunt majoritar asimptomatice sau oligosimptomatice si destul de diferite ca si prezentare cu cele ale adultului. Noi, in Timisoara, nu am avut cazuri impresionante legate de copiii sanatosi afectati de covid. Ei au avut cateva simptome destul de banale, niciunul nu a evoluat foarte grav si au fost transferati la spitalul de boli infectioase care a decis, conform legislatiei actuale, plasarea celor in stare buna chiar la domiciliu. Au fost in schimb si doua-trei cazuri de pacienti cu simptomatologii asociate care sigur ca au trebuit rezolvati.

Mortalitatea este extrem de scazuta pe plan global si cateva lucrari care s-au publicat in ultimele luni au aratat acest lucru. Mortalitatea este mica si cazurile cu evolutie grava la copii sunt putine cu exceptia patologiilor asociate care pun viata in pericol", sustine Mihai Gafencu.

Desi nu ar trebui sa fie ingrijorati, parintii copiilor care sufera de afectiuni care ii fac mai vulnerabili in fata infectiei trebuie sa fie mai precauti si sa solicite imediat ajutorul specialistului.

"Nu ar trebui sa fie ingrijorati dupa ce ne-a aratat literatura ultimelor luni. Dar pot sa fie avertizati asupra patologiilor cronice care trebuie aduse imediat in atentia medicului curant. Pot sa dau cateva exemple: copiii care au suferit transplant de un anumit fel, copiii care sunt sub terapie, cronici ii numim noi, copiii cardiaci, copiii cu boli de rinichi, copiii imunodeprimati. Sunt acesti copii care vor ajunge si ei in contextul in care bazinul de populatie infectata este atat de mare incat vor fi si ei infectati la casele lor si din mediul lor. Din primul moment, sa aduca cazul la cunostinta medicului curant. In cazul bolilor cronice care necesita tratament de supraspecialitate si monitorizarea se face in centre universitare, parintii sa contacteze direct centrele universitare pentru patologiile complicate", spune Mihai Gafencu.