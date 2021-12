Cea mai accesată melodie a anului pe Apple Music a fost ''Dynamite'' a grupului k-pop BTS, urmată de ''drivers licence” de Oliviei Rodrigo, ''Positions” a Arianei Grande, ''For The Night” (feat. Lil Baby & DaBaby) a lui Pop Smoke şi de ''Blinding Lights” a lui The Weeknd.

Top 10 e completat de ''Peaches” (feat. Daniel Caesar & GIVĒON) - Justin Bieber, „good 4 u” - Olivia Rodrigo, ''STAY” - The Kid LAROI & Justin Bieber, ''Dakiti” - Jhay Cortez & Bad Bunny şi de ''Levitating” (feat. DaBaby) - Dua Lipa.

Mai mult de 11,5 milioane de utilizatori au folosit aplicaţia Shazam pentru a descoperi ''Astronaut in the Ocean” a rapperului Masked Wolf.

Piesa a fost lansată în 2019, însă a devenit virală pe TikTok şi a fost căutată prin Shazam mai mult decât oricare alta în anul 2021.

The Weeknd s-a clasat pe locul al doilea, cu 8,5 milioane de căutari pentru ''Save Your Tears”, în timp ce ''Bad Habits” a lui Ed Sheeran a fost căutată de 8,1 milioane de ori.