1. Remediu pentru meteorimsul abdominal

Toata lumea se baloneaza. In medie omul elimina gazele intestinale de 14 ori pe zi — este un fenomen absolut normal. Dar daca sunteti chinuit de meteorism sau balonarea dureroasa a abdomenului, puteti apela la ajutorul carbunelui medicinal!

Cercetarile au aratat ca administrarea acestui compus inainte de masa reduce semnificativ volumul gazelor intestinale.

2. Reduce nivelul de colesterol

Nivelul inalt de colesterol dubleaza riscul aparitiei afectiunilor cardio-vasculare. Un studiu a aratat ca oamenii, care au luat cate 8 g de carbune medicinal de 3 ori/zi timp de o luna, au avut urmatoarele modificari in organism: reducerea nivelului de LDL-colesterol („rau”) cu 41% si cresterea nivelului de HDL-colesterol („bun”) cu 8%! Si niciun fel de statine cu efecte adverse!

3. Sustine sanatatea rinichilor

In fiecare zi rinichii dumneavoastra filtreaza aproximativ 115-140 litri de sange si, drept rezultat, formeaza 1-2 litri de urina, care consta din deseuri si excesele de lichid. In asociatie cu ficatul, rinichii reprezinta cel mai bun sistem de purificare din natura.

Insa consumul alimentar de zahar, sare, proteine animale, grasimi si conservanti pot provoca imbolnavirea si insuficienta renala. Avand in vedere faptul ca elimina ureea si alte toxine urinare, carbunele activat poate contribui la sustinerea sanatatii rinichilor.

4. Trateaza rapid toxiinfectiile alimentare

Toxiinfectiile alimentare sunt foarte raspandite: doar in SUA se inregistreaza 48 milioane de cazuri in fiecare an! Una dintre metodele, prin care va puteti proteja de varsaturi, diaree, dureri abdominale si zile pierdute, care urmeaza inevitabil dupa o intoxicatie severa, este administrarea carbunelui activat dupa aparitia primelor simptome.

Carbunele medicinal este recomandat in intoxicatii, deoarece neutralizeaza rapid toxinele.

5. Secretul pieii moi

Murdaria si grasimile astupa porii tenului si va „imbatranesc” aspectul fizic, iar multe dintre solutiile de curatat contin chimicale daunatoare. Actionand ca un magnet, carbunele activat scoate murdaria si grasimea din pori, lasand pielea curata si moale!

6. Parul formidabil

Toxinele, care murdaresc pielea — murdaria si grasimea — afecteaza si parul, oferindu-i un aspect gras si neplacut. Carbunele medicinal curata foliculii firelor de par, oferindu-le stralucire si catifelare! Si, spre deosebire de sampoane, care constau din compusi nocivi din punct de vedere ecologic, carbunele medicinal este un compus absolut pur si natural.

7. Albeste dintii

Vreti sa aveti un zambet de vedeta, fara sa cheltuiti sume colosale de bani pe procedurile de albire a dintilor? Este suficient sa presarati periuta de dinti cu carbune activat de 2-3 ori pe saptamana! Acest compus curata smaltul dentar, adsorbind particulele microscopice, din care se formeaza tartrul dentar.

8. Mirosul neplacut din cavitatea bucala

Va simtiti jenat din cauza mirosului neplacut din gura?Carbunele medicinal va va ajuta si in aceasta situatie!

El nu reprezinta doar un remediu dezodorizant eficient, ci si o metoda de normalizare a echilibrului acido-bazic din cavitatea bucala, care va protejeaza dintii si gingiile de bacterii si boli, scrie revistacudetoate.ro! Curatati-va dintii cu carbune medicinal (nu va ingrijorati: el nu are gust) si nu va faceti griji din cauza culorii lui negre — ea va disparea complet dupa clatirea cu apa!