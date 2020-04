VIDEO Mărturie halucinantă a unui român în carantină instituționalizată: "E plin de gunoi, nu am mâncare pentru copil, suntem 1.000 de oameni"

Iata marturia incredibila a unui roman intors in tara:

"Am fost luat de la ora 3 de la aeroport de la sosiri, dus intr-o sala a sporturilor, un loc plin de gunoaie, suntem cu copilul care are un an si doua luni. Am pus un geamantan pe jos si l-am culcat acolo. Nu am mancare pentru copil si nici eu nu am mancat de ieri nimic. Am fost luati in trei transe, am ajuns aici si mai erau niste oameni adusi inaintea noastra. Suntem cam 1000 de persoane. Lipsa de respect, de igiena, de orice. Doar domnii jandarmi au vorbit cu noi, din masina, stateau cu mastile.

Am completat o cerere inainte sa trecem vama, ne-a luat in evidenta si cam atat.

Am ajuns in aeroport, am trecut pe langa un aparat care ne lua temperatura. Era si o doamna gravida si cu un copil de 3 ani.

Eu astept sa mi se zica, sa vina o masina de la SMURD sa ne duca pe fiecare in judetul respectiv. Habar n-am. Nu se compara cu cei din Anglia, acolo am avut prioritare de trecere, acolo am stat 14 zile in carantina inainte sa vin in tara. Nu am nicio hartie, a fost autoizolare, nu am fost testat si nu am cum sa certific", a marturisit barbatul, in direct la Realitatea PLUS.