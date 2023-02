Desi perioada contractuala s-a suprapus cu pandemia din anul 2020, an in care aeroportul a fost mai mult inchis, parte din infrasturctura ramanand inchisa si in anul 2021 iar salariatii au fost trimisi sa efectueze munca de la domiciliu, situatii care ar fi trebuit sa genereze economii substantiale in derularea acestui contract, in luna octombrie 2022 s-a constatat ca fondurile prevazute pentru aceste servicii s-au... epuizat.

Directorul General, Sorin Paun, cu avizul Directorului Financiar si al Sefului Serviciului Juridic au decis ca este oportun si legal sa suplimenteze pretul contractului cu aproximativ 1.000.000 euro. Intrucat justificarea majorarii pretului nu a putut fi incadrata ca lucrari suplimentare sau circumstante neprevazute, s-a aplicat art. 241 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Responsabilul de contract in toata aceasta perioada a fost George Stancu, el fiind si in relatii mai mult decat apropiate cu administratora firmei Clean Prest, acoperind din postura de responsabil de control lipsa personalului firmei Clean Prest, prin bifarea tuturor prezenti, desi in fapt personalul era mai putin de jumatate din necesar, prejudiciind astfel CNAB cu zeci de mii de euro pe luna.

Coincidenta sau nu, incepand cu luna octombrie 2022, luna in care contractul cu Clean Prest Activ a fost suplimentat cu 1.000.000 euro, deconturile acestora au inceput sa fie aprobate din partea CNAB de domnisoara Maria Mirela Dinu, care a devenit si sefa peste Serviciul administrativ, parcari si facilitati.

Odata cu numirea lui Dinu, aceasta l-a propus la Biroul administrativ, birou care se afla in subordinea ei directa chiar pe protejatul ei George Stancu, acesta fiind responsabil de acest contract, intrand practic si ea, cu buna stiinta, in acesta morisca, in loc sa ia masuri pentru aducerea in legalitate.

Cu toate ca exista contract de curatenie in derulare, Dinu, impreuna cu Stancu si George Niculie (sef serviciul achizitii si persoana omniprezenta la Dinu in birou si la cafea dimineata cate 2 ore), au pus la cale si au si executat cu sprijinul lui Paun o achizitie directa pentru dezinfectarea suprafetelor cu o firma de apartament numita M Spark Group International, fapt total ilegal pentru ca se suparpune contractului de curatenie. Practic, acelasi serviciu este platit de doua ori.

Directorul General Sorin Paun, generos cu banii statului

Dupa ce, saptamana trecuta, nu a rezistat farmecului feminin al domnisoarei Maria Mirela Dinu si la rugamintile fierbinti ale acesteia, Paun a dispus stergerea prejudiciului de 360.000 euro produs CNAB prin neglijenta in serviciu a acesteia prin neasigurarea CASCO a unei autospeciale de pompieri, a venit randul unui alt membru de baza al actualei echipe de conducere sa fie recompensat, si anume seful Serviciului juridic, Bogdan Podea. Tot pentru neglijenta in serviciu si tot in detrimentul bugetului Companiei.

Mai exact, in anul 2020, domnul Bogdan Podea, in calitate de Sef Serviciu Juridic, a decis sa nu promoveze recurs intr-un dosar aflat pe rolul instantei de judecata, dosar in care CNAB avea calitate de parata si in care in faza de apel fusese deja obligata la plata sumei de 60.000 euro catre reclamant.

“Cadoul” in valoare de 60.000 euro facut de domnul Bogdan Podea reclamantului in acest dosar a fost incadrat in anul 2022 drept prejudiciu de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Directorul General avand obligatia intreprinderii tuturor masurilor legale pentru recuperare.

Desi a fost informat in repetate randuri, domnul Paun a folosit tot felul de pretexte pentru a nu demara actiuni concrete in aceasta directie, fidelizandu-si astfel un om cheie in lantul de semnaturi necesare aprobarii operatiunilor sensibile. In cateva zile, domnul Bogdan Podea va putea rasufla usurat, dreptul CNAB de a se indrepta impotriva sa pentru recuperarea celor 60.000 euro urmand a se prescrie la inceputul lunii martie.

De pecizat este faptul ca Bogdan Podea a dat un punct de vedere juridic in care a spus ca domnisoara Dinu nu este responsabila si ca nu este niciun prejudiciu cu masina de pompieri, albind-o astfel pe Dinu. Fara o cercetare disciplinara, acum domnisoara Dinu are cale libera sa ocupe postul de Director Comercial si Achizitii, care dupa cum spune ea si l-a creat si va fi aprobat la urmatoarea organigrama pe care domnul Paun o va sustine in CA.

Paun, pentru a fi sigur de fidelizarea subordonatilor, pe Dinu si Podea i-a numit in comitetul asocierii DNATA si MILLENIUM, fiind remunerati fiercare cu 2000/euro/luna. Pe domnul Niculie George, protejatul domnisoarei Dinu, sef serviciu Achizitii si cheia in tot ce vor sa intreprinda Dinu si Paun, l-a fidelizat marindu-i salariul si indemnizatia, in conditiile in care ceilalti sefi de serviciu au indemnizatie la jumatate fata de el. Foarte important este ca in mandatul lui Paun a existat si o lista scurta de cateva persoane care au fost premiate de cateva ori cu sume importante de bani, in timp ce restul angajatiilor care efectiv muncesc nu au primit nimic. Surpriza sau nu, in acesta lista se gasesc Maria DINU, Niculie, Dutulescu si Podea.

Domnule Director General Paun, considerati ca estel legal ca Seful Serviciului Juridic, Bogdan Podea, sa o aiba in subordine pe fosta sa sotie (sau actuala, inca nu e clar avand in vedere ca locuiesc la aceeasi adresa, petrec vacante impreuna si vin la serviciu cu aceeasi masina), de care a divortat doar formal pentru a putea fi numit Sef Serviciu Juridic? In acelasi timp, credeti ca este cel putin moral sa ii aprobati propunerea Sefului Serviciului (adica Podea) privind majorarea de salariu a fostei sotii, aceasta fiind si inlocuitorul lui Podea?

Augustin Dutulescu, personaj central in dosarul DNA privind vanzarea actiunilor ROMPREST, omniprezent in echipe de conducere ce aduc prejudicii Statului Roman si, cel mai important aspect, este prietenul lui Mindrescu si sutinut de acesta.

Dupa ce anul trecut a ramas fara burse scolare pentru taxele la scolile private ale copiilor, de la cele doua firme de casa cu care semna contracte in numele aeroportului, domnul Augustin Dutulescu s-a orientat rapid si a identificat o noua oportunitate, de data aceasta pe termen lung pentru a putea sustine si eventualele taxe la facultati in strainatate. In acest scop, el i-a propus lui Paun, invocandu-l si pe papusarul suprem Mindrescu numirea ca Director Financiar dupa ce a demisionat pe Daniela Mustea, apropiata lui si prieteni de familie, iar Paun a si executat. De cand a fost numita Mustea, Dutulescu este toata ziua in biroul acesteia indicandu-i ce trebuie sa faca pentru a continua ce a inceput el.

Olimpia Airport Parking

Va amintiti dezvaluirile facute la emisiunea Culisele statului paralel in data de 24 august 2022 despre caracatita afacerii “Otopeni” si despre legaturile oamenilor aflati la conducerea Ministerului Transporturilor cu omul de afaceri George Gaita, proprietarul parcarii private ce urma sa se deschida anul trecut in aeroport.

Ce nu stiam atunci, dar am aflat intre timp, este faptul ca fostul Director General George Dorobantu si Directorul Financiar Augustin Dutulescu au pus la cale o inginerie financiara care sa asigure migrarea clientilor din parcarile aeroportului catre parcarea privata a domnului Gaita.

Astfel, anul trecut, in timp de criză și mai ales în condiții de inflație, cei doi domni directori au decis sa dubleze tariful de parcare in parcarile aeroportului de la 10 lei la 20 lei pe ora, in conditiile in care tariful parcarii concurente Olimpia Airport Parking este la jumatate, adica 10 lei / ora.

Un cadou frumos pentru domnul Gaita, care nu trebuie sa isi mai faca griji pentru o eventuala lipsa de clienti, in timp ce parcarile aeroportului stau aproape goale…

Paun a luat act de acesta majorare, si cu toate ca fost informat de prejudiciile ce se vor adduce Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, acesta impreuna cu Dinu (care se lauda ca e prietena cu Gaita), Niculie si Mustea prin Dutulescu au decis implementarea si sutinerea masurii imediat, contribuind parctic la prejudicierea CNAB.

Daca tot am amintit de domnul Dutulescu, domnule Director General, ati transmis toate informatiile solicitate de ANI si DNA in dosarele ce il privesc pe acesta? Intrucat avem informatii ca nu ati actionat cu buna credinta in raspunsul la solicitarile primite, avem incredere ca se vor gasi persoane interesate de aflarea adevarului, care sa sprijine organele statului.

TUN pregatit pentru ROMPREST

La sfarsitul lunii noimbrie, domnul Paun a pregatit un document catre AGA, cu stiinta lui Mindrescu, in care solicita “Aprobarea propunerii conducerii executive privind definirea unei strategii privind actiunile detinute de CNAB in cadrul altor companii, in conditiile raportului SG nr262/23.11.2022 privind definirea unei strategii privind actiunile detinute de CNAB in cadrul altor companii .“(https://www.bucharestairports.ro/files/pages_files/Convocator_AGEA_CNAB_05.01.2023.pdf)

Lasand la oparte acesta formulare care lasa de dorit si foarte alambicata, scopul acestui material este de a vinde actiunile detinute de CNAB la alte companii, inclusiv actiunile detinute de CNAB la ROMPREST. Fara nicio problema, acest material a fost aprobat la nivelul ministerului in data de 05.01.2023, document in care este specificat clar ca aproba vanzarea actiunilor asa cum se poate observa in documentul oficial ( https://www.bucharestairports.ro/files/pages_files/HAGEA_nr._2_din_05.01.2023.pdf )

Bineinteles ca acesta aprobare nu putea sa aiba loc fara acordul secretarului de stat pe aviatie Bogdan Mindrescu. Reamintim ca Mindrescu a fost direct implicat cu Dorobantu in vanzarea actiunilor ROMPREST. Mai mult decat dovada a implicarii lui Mindrescu in vanzarea actiunilor sta hotararea AGA prin care se aproba acest TUN. Aceasta aprobare AGA nu putea sa aiba loc si fara acordul lui Mindrescu, fiind secretar de stat pe aviatie si in legatura permanenta cu Paun.

In acest moment, Paun incearca aceeasi operatiune dubioasa de vanzare a actiunilor ROMPREST, operatiune pe care a incercat-o si Dorobantu cu Dutulescu si Niculie.

Reamnitim faptul ca, in vara anului trecut, nu numai ca s-a incercat o vanzare a actiunilor ROMPREST, dar s-a tinut si o procedura de achizitie directa ilegala pentru selectarea firmei Delloite, firma care urma sa evalueze actiunile ROMPREST. Artizanul procedurii de achizitie ilegala a fost Seful de achizitii de atunci, nimeni altul decat George Niculie, care in present este tot sef serviciu achizitii, mentinut de Paun si sustinut de Dinu. Spunem ca procedura de achizitie a fost ilegala pentru ca nu a existat o aprobare AGA de vanzare a actiunilor cum exista acum. Cu toate ca nu exista o aprobare legala de la minister, ministerul fiind proprietarul de drept al actiunilor, cu buna stiinta si condusi de alte interese, Dorobantu, Dutulescu si Niculie au tinut procedura complet ilegal. In momentul in care s-a aflat ca va veni corpul de control al ministerului pe acesta speta, Niculie impreuna cu Dutulescu si Dorobantu au anulat procedura de achizitie pentru a nu isi produce efecte stiind ca este complet ilegala, cu toate ca acest contract a fost semnat pana la nivel juridic, unde s-a si blocat pentru ca era o procedura ilegala. Cu toate aceste lucruri, atunci s-au efectuat presiuni imense pentru a fi semnat.

In momentul de fata, acest subiect a fost preluat de Paun, si Dinu care a mirosit ca este rost de ceva, Paun facnd a si toate demersurile necesare pentru vanzarea actiunilor ROMPREST. In aceeasi poveste, ii regasim acum pe Paun, acelasi George Niculie, Daniela Mustea (omul impus de Dutulescu in locul si in acelasi timp sefa lui Niculie) cat si pe controversata Maria Dinu, omul de incredere si pupila lui Paun. Acest grup periculos, sub atenta protectie a lui Mindrescu, care incearca in mod obedient prejudicirea CNAB, au pus deja la cale schimbarea organigramei pentru a-si duce misiunea la bun sfarsit, unde Dinu spune ca “si-a facut post de director comercial si achizitii” si ca ea se va ocupa personal de ROMPREST. Acest lucru este adevarat pentru ca, prin acesta pozitie, ea se va ocupa cap-coada de vanzarea acestor actiuni. Paun, cu toate ca spune ca nu are in intentie asa ceva, faptele si materialul propus catre AGA si aprobarea materialului semnat de el spun cu totul altceva.

In fapt, toate interesele obscure si ilegalitatile care se pun la cale sunt gandite de Maria Dinu si puse in aplicare de Sorin Paun, care ii raporteza lui Mindrescu si isi ia girul de la acesta. Paun la nivelul CNAB nu ia nicio decizie fara a se consulta cu Dinu. Toate sedintele importante sunt tinute de Paun in biroul lui Dinu, si nu in biroul Directorului General, asa cum ar fi normal. Pe Dinu a implicat-o si delegat-o in absolut toate problemele, inclusiv in cele care nu tin de fisa ei de post, cum ar fi actiunile ROMPREST. Dinu si-a extins enorm influenta in CNAB, prin faptul ca Paun a numit absolut toate persoanele pe care Dinu le a propus, o alta dovada fiind prietenul de familie Ionut Voinea, pe care l-a pus sef la cadstru, tot in subordinea lui Dinu, cat si mentinerea lui Niculie la achizitii dupa toate ilegalitatile facute.

In momentul de fata, cei care se ocupa pe sub masa de vanzarea actiunilor sunt Dinu (care nu are nicio atributie in acest sens), Niculie de la achzitii si Bogdan Podea care asigura legalitatea documentelor dupa ce a fost rasplatit in avans scapandu-l de prejudicul de 60.000 de euro si numindu-l in cons. de 2000 euro/luna impreuna cu Dinu pe aceeasi suma.

Practic, conform celor enumerate mai sus, Paun si a fidelizat pe toti cei care se ocupa de speta ROMPREST prin cresterea veniturilor acestora.

Situatia este cu atat mai dramatica si mai urgenta cu cat actiunile infractionale ale acestor personaje aduc pe langa imense prejudicii si uriase vulnerabilitati si pericole de securitate intr-o zona strategica intr-o perioada de sensibilitate maxima in mediul politic si militar international.

Directorul general Paun se remarca permanent printr-o preocupare obsesiva pentru blocarea, la nivelul CNAB SA, a implementarii prevederilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea avertizorilor de integritate, cat si prin lipsa de interes in ceea ce priveste bunul mers al CNAB, dovada fiind delegarea tuturor competentelor Directorilor de resort. Singurele competente pe care nu le a delegate sunt cele in care el are un interes. In rest, prin lipsa lui de implicare, practic compania este condusa de Maria Dinu. Aceasta a ajuns cu acordul lui Paun sa convoace directorii si sa dea ordine in numele lui Paun, cu toate ca ea nu este decat sef serviciu. Mai mult de atat, Paun si-a asezat-o pe Dinu in biroul fostului Director general adjunct, birou care este lipit de biroul lui. Toate aceste lucruri prin incompetenta si interese obscure nu duc decat la vulnerabilizare CNAB-ului in contextual geo politic si militar actual.

Va reamintim ca, la data numirii dlui Paun, acesta era somer (ca urmare a “inaltului profesionalism” probat la Strabag), singura recomandare fiind apropierea sotiei dansului - Kaitor Mihaela Ioana de dl viceprim-ministru Kelemen Hunor, fiind scretar de stat si sefa de cabinet a acestuia.