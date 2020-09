Când va ajunge vaccinul anti-COVID în România. Tătaru: Septembrie, lună de încercare pentru români

În prima tranșă, vom beneficia însă de aproximativ 1,2 milioane de doze de vaccin împotriva noului coronavirus. Totodată, Nelu Tătaru a atras atenția că luna septembrie este o lună de încercare, având în vedere apropierea sezonului gripal și revenirea elevilor la școală.

"Minsiterul Sanatatii, prin intermediul Comisiei Europene, este in acel lant de distribuitie a unui viitor vaccin care, in acest moment, se afla in faza 1, faza 2, un inceput de faza 3 pentru unele din aceste firme, sunt 5 firme cu care Comisia Europeana discuta in acest moment. Speram ca, dupa 1 ianuarie, sa putem beneficia si de primele doze de vaccin. Avem o luna septembrie destul de grea, am inceput cu alte masuri de reluare a activitatilor, restaurante, cinematografe, teatre, reintoarcerea din concedii, reinceperea scolii, o luna de campanie electorala - alegeri locale, o luna de incercare", a declarat Nelu Tătaru.