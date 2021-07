Realitatea PLUS

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a povestit, luni seară, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, cum a avut loc întâlnirea sa cu ursul în comuna natală. Ministrul nu a ezitat să îi critice pe turiști și locuitorii din zonă care au nu au ținut cont de pericolul pe care-l reprezintă urșii și s-au apropiat de animalul sălbatic și l-au hrănit.

„Dimineață, comuna în care m-am nascut, inainte sa intru in ..., pe marginea drumului am observat un exemplar de urs. Erau mașini oprite lângă drum și persoane care, din păcate, au și coborât din mașină, inconștiente. Acest exemplar și-a continuat liniștit activitatea de hrănire, nici nu a plecat din cauza oamenilor”, a declarat ministrul Mediului, luni seară, într-o Ediție specială, la Realitatea PLUS.

Tanczos Barna s-a întâlnit luni dimineață cu un urs în drumul său spre București, în localitatea Bixad din Covasna. Tanczos a postat fotografii pe pagina sa de Facebook.

Întrebat despre poziția premierului Florin Cîțu, care a anunțat că nu va lua o decizie în lipsa unui raport foarte bine pus la punct, ministrul Tanczos Barna a precizat că este „îndreptățită” și că șeful Guvernului a primit deja documentul cerut.

„Raportul a fost înaintat săptămâna trecută semnat de mine și de ministrul de Interne, Lucian Bode. Față de 2016, numărul apelurilor din acest an este mai mare, deja am depășit numărul de anul trecut, și suntem la jumătatea anului. (...) Numărul de intervenții în urma atacurilor în comunele locuite. Strict, acele evenimente petrecute în habitatul omului. E nevoie de o intervenție graduală, dar promptă și eficientă de apărare a omului”, a anunțat Tanczos Barna, la Realitatea PLUS.

Despre conținutul Ordonanței de Urgență pentru relocarea și extragerea (împușcarea - n.red.) urșilor, ministrul Mediului a repetat că este „mult mai important să salvăm vieți omenești”, dar a atras atenția că urșii agresivi vor putea fi împușcați și că se va interveni doar în cazuri de „forță majoră”.

„Într-adevăr, în OUG se prevede când ursul este agresiv se permite intervenția cu armă de vânătoare. Dar până acolo sunt prevăzuți pași de îndepărtare prin orice mijloc, de relocare, doar în cazuri extreme să se ajungă la împușcare”, a explicat ministrul Tanczos Barna.

De asemenea, acesta a mai adăugat că premierul înțelege aceste argumente, „dacă nu, vom veni și cu alte argumente”.

Acesta a făcut și un apel pentru a înțelege importanța unui astfel de document.

„Mă aștept atât la societatea civilă, cât și la cetățenii acestei țări, din partea presei să conștientizeze riscul iminent și că cel mai important este să salvăm vieți omenești. Este vorba de intervenții în intravilan și numai în situații de forță majoră”, a transmis ministrul Tanczos Barna.

OUG privind extragerea urșilor urmează să intre în vigoare în zilele următoare, a mai anunțat ministrul Mediului.

„Intră în circuitul de avizare interministerială. Am vorbit cu ministrul Bode, cu vicepremierul Kelemen și sper ca în aceste zile”, a spus Tanczos Barna, luni seară, la Realitatea PLUS.

CUM se va interveni în cazul urșilor, potrivit noii OUG care a ajuns luni pe masa mai multor ministere, pentru avizare:

- primul pas: alungarea animalului sălbatic

- al doilea pas: tranchilizarea animalului (dacă e posibilă apropierea la 30-50 metri)

- al treilea pas: împușcarea animalului (dacă e agresiv și nu se retrage).

Conform proiectului de ordonanță și a procedurilor aferente, dacă ”animalul a fost observat ocazional în intravilan” sau „animalul nu se retrage la observarea oamenilor”, acest eveniment va putea fi clasificat cu risc redus și se va putea interveni pe baza procedurii de intervenție: prin ”îndepărtarea prin alungare” din intravilanul localității”, potrivit ministrului Mediului.

Decizia ministrului Mediului vine după ce în ultimele luni s-au înmulțit cazurile în care urșii coboară în orașe în căutare de hrană și atacă oamenii, în timpul nopții. Pe de altă parte, și turiștii sau localnicii din anumite zone nu consideră periculos faptul că a fi aproape de un animal sălbatic îi poate costa viața și continuă să se fotografieze, să se filmeze alături de urși și să-i hrănească.