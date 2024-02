Peste 180 de mii de lei a pierdut, iar acum își caută dreptatea. Pensionarul a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS tot calvarul prin care trece.

Contantin Eva a venit tocmai din Argeș pentru a ne povesti despre calvarul cumplit pe care îl trăiește de mai bine de o lună. Niște indivizi s-au dat drept reprezentanți Distrigaz și l-au mințit că îi pot vinde acțiuni în schimbul sumei de 500 de euro. Din păcate, bătrânul a picat în capcana șarlatanilor și le-a oferit datele de pe card.

„Am dat de necaz la Curtea de Argeș. Pe data de 17 am fost sunat de niște indivizii care mi au zis sa cumpar niste actiuni la Distrigaz si eu, de buna credinta, n-am stiut ca cardul meu are vreo legatura cu depozitivul. Din pacate am fost de acord si greseala mea este ca i am dat datele de pe card. Și i-am dat si a doua zi m-am dus la banca, pentru ca era zi scandenta am mai depus niste bani. Ca sa aflu ca si pe aia i-a luat imediat”, a spus bătrânul păgubit.

Bătrânul a făcut imediat plângere la poliție și spune că escrocii ar fi fost interceptați cu ajutorul extrasului de cont. Cu toate acestea, pensionarul este revoltat și spune că autoritățile nu îi oferă informații concrete despre anchetă.

„Nu-mi raspunde la telefon domnul politist care mi-a dat numărul, asteptam sa-mi raspunda macar, o fi ocupat, o fi pe teren, imi spune ca nu se poate nici mesaj, nici telefon, imi spune sa revin de fiecare data”, a mai spus bătrânul.

Cazul a ajuns între timp pe masa procurorilor. Contactați de jurnaliștii Realitatea PLUS, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au spus că ancheta este în curs.

