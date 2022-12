"Se spune ca pana nu vezi, nu crezi. Eu cred ca trebuie sa crezi ca mai apoi sa vezi. Drama astazi e ca identitatea omului e schimbata cu un card de credit. De aici pleaca totul, in esenta. Maretia unei tari nu vine din dimensiunea ei, ci din sistemul de educatie.

Aceasta criza, numita de fiecare cum a vrut - economica, energetica - e o cometa cu coada lunga care va avea repercursiuni pe termen lung. Nu e simplu.

Fara intoarcerea la crestinism nu vom trece prina ceasta perioada. Intoarcerea la radaciti inseamna intoarcerea la Hristos", a afirmat Calin Georgescu.

El a precizat ca in fiecare an, de Craciun, Romania se reintemeiaza.

"Spun asta poate pentru ca multi dintre noi nu am sesizat deja. Peste toate culturile care au aparut si au disparut, noi am rezistat si am biruit. Suntem ceea ce sutem, nu vom fi decat ceea ce suntem si suntem un popor domnesc, si ca orice popor domnesc avem o istorie, o cosmogonie (...). Sub acesta spect, poporul roman este insusi o civilizatie.

Suntem o natiune, o limba, o chemare. Ne putem uni prin crestinatate, prin traditii. Familia este fortareata Romaniei. Puterea unei natiuni sta in forta familiilor ei", a aratat acesta.

Calin Georgescu a precizat ca romanii nu pot fi ingenunchiati prin propaganda, precizand, in context, ca "sunt 3 elemente fundamentale pe care suntem obligati sa le avem in vedere pentru viitor", iar acestea sunt educatia, istoria, limba.