"Primul lucru pe care l-aș face, prima vizită, primul partener, Ungaria, indiscutabil. Noi trebuie să ne avem bine cu toată lumea și în special cu cei foarte apropiați.

Noi am ieșit din sfera celei mai importante poziții care ne-a caracterizat istoric: filonul ortodoxiei. Noi nu mai avem relații cu Bulgaria de niciun fel, cu Grecia, cu Serbia, e crucial. Exact în ziua de Paști, 1999, Serbia a fost trădată de noi și a fost bombardată. Nu e un lucru simplu.

Trebuie să înțelegem că noi suntem o națiune, noi suntem o populație. O populație, istoria o înregistrează, o națiune face istorie. Noi suntem în poziția de a face istorie.

Noi am avut un regres, am ieșit din istorie în ultimii 33 de ani prin tot ceea ce am făcut. Pierderile în acești 33 de ani au fost mai mari decât ce s-a pierdut de la Ștefan cel Mare până atunci", a declarat Călin Georgescu la Culisele Statului Paralel.

"Eu spun clar: neutralitatea României. Noi nu avem nevoie să intrăm în acest conflict, nu trebuie să permite să se traverseze cu arme chimice sau nucleare teritoriul nostru", a declarat Călin Georgescu și despre situația României față de războiul din Ucraina.